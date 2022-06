Zum EM-Auftakt: Erstmals digitale Autogrammkarten der DFB-Frauen

Pünktlich zum Start der UEFA Women’s Euro 2022 in England bringt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) digitale Autogrammkarten des Kaders und der Bundestrainerin der Frauen-Nationalmannschaft auf den Markt. Die in Kooperation mit DFB-Lizenzpartner FANZONE gestalteten digitalen Autogrammkarten werden auf der Blockchain in verschiedenen Packs und Versionen für den Fan ab heute erhältlich sein. Für den Deutschen Fußball-Bund ist die Veröffentlichung digitaler NFT-basierter Autogrammkarten eine Premiere. Damit eröffnet der DFB eine weitere digitale Vermarktungsmöglichkeit seiner Marken.

Die erste Auflage der NFT-Autogrammkarten mit mehreren Packs und Varianten wird ab dem 30. Juni erhältlich sein. Die Preisrange befindet sich dabei zwischen 5 und 60 Euro. Unterschiede in der Wertigkeit der NFT-basierten Autogrammkarten ergeben sich durch die Auflage, sowie den mitgelieferten Content. "Special-Cards" werden als Video-NFTs veröffentlicht, welche exklusives und unveröffentlichtes Material der "Born for this – mehr als Fußball"- Dokumentation, produziert von Warner Bros., beinhaltet. Der Vorrat von ca. 9000 Packs wird in mehreren Schritten über die Plattform von FANZONEzum Kauf angeboten.

"Einzigartige Momente aus dem Kreis der Frauen-Nationalmannschaft"

"Wir fiebern dem Start der EURO entgegen und freuen uns als einer der ersten Fußballverbände weltweit, digitale Autogrammkarten einer Frauen-Nationalmannschaft anzubieten" sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der DFB GmbH & Co.KG. "Die Umsetzung mit exklusiven Szenen aus der "Born for this" Produktion mit Warner ermöglicht es uns zudem, einzigartige Momente aus dem Kreis der Frauen-Nationalmannschaft für unsere Fans auch als NFT anzubieten. Mit unserem Lizenzpartner FANZONE werden wir in Zukunft weitere innovative Angebote schaffen, um unsere Anhänger mit neuen digitalen Fußballerlebnissen zu begeistern."

"Für Fanzone ist die neue NFT-Kollektion mit den deutschen Fußball-Nationalspielerinnen etwas Besonderes – zum einen, weil es der erste dedizierte Drop mit Sportlerinnen ist und zum anderen, weil wir zusammen mit dem DFB durch die Kombination von digitalen Autogrammkarten und exklusivem Video-Content inhaltlich eine tolle Kollektion für alle Fußball-Fans geschaffen haben. Zusätzlich können sich die Fans noch spannende Belohnungen und Preise erspielen durch aktives Sammeln und Handeln der neuen NFTs", ergänzt Dirk Weyel, Co-Founder & CEO Fanzone.

Bereits in der Vergangenheit launchte der DFB erfolgreich zusammen mit FANZONE Digital Trading Cards für die 3. Liga, die A-Nationalmannschaft und die U21, jetzt kommen erstmalig digitale Autogrammkarten in den Verkauf.