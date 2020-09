Zum 75. Geburtstag: Fußballmuseum würdigt Franz Beckenbauer

Zum 75. Geburtstag von Franz Beckenbauer am Freitag würdigt das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund den Ehrenspielführer der Nationalmannschaft im Rahmen seiner Daueraustellung vom 11. September bis zum 2. Oktober mit einer künstlerischen Medienschau. In einem der Hall of Fame angegliederten Installationsraum wird das Filmmaterial auf mehrere Spiegelflächen projiziert. Durch szenische Überlagerungen von Grafiken, Filmen und Fotos, die mit tragenden Klängen, Tönen und Zitaten untermalt werden, entsteht ein komplexer Dialog mit den Besucher*innen.

Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums, sagt: "Franz Beckenbauer zählt zu den prägendsten Persönlichkeiten der deutschen Fußballgeschichte. Die großen Momente seines Wirkens sind Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses. Wir haben diese unvergessenen, ikonenhaften Bilder neu zusammengesetzt und daraus einen begehbaren Film gemacht. Ein besonderes Ausstellungserlebnis, mit dem wir auch die Lebensleistung Beckenbauers würdigen möchten."

Eingangs der Sonderinszenierung ist die Kapitänsbinde des DFB-Ehrenspielführers zu sehen. Auch in der Dauerausstellung sind die wichtigsten Stationen des "Kaisers" nachvollziehbar. In einer in Anlehnung an seine Trikot-Rückennummer als Zahl fünf geformten Vitrine befinden sich zahlreiche Exponate aus Beckenbauers Privatsammlung. Neben Trikots, Medaillen und Schuhen verdeutlichen Auszeichnungen wie die "Goldene Kamera" und der "Bambi", wie der Erfinder der Libero-Position den Fußball gesellschaftsfähig gemacht hat.

[dfb]