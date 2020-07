Zulassungsverfahren: Alle Vereine erfüllen Voraussetzungen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am heutigen Donnerstag den wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Teil des Zulassungsverfahrens abgeschlossen. Nach interner Prüfung sämtlicher Zulassungsunterlagen und der Zulassungserteilung durch den DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball steht fest, dass alle sportlich qualifizierten Vereine der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen und damit am Spielbetrieb der kommenden Saison teilnehmen können.

Die zeitgenaue Ansetzung der Spieltage für die FLYERALARM Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga wird im August bekanntgegeben. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Spielbetrieb in der 2. Frauen-Bundesliga abgebrochen. Als Aufsteiger in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga stehen der SV Werder Bremen und der SV Meppen fest, Absteiger in die Regionalligen gibt es keine. Die Aufstiegswertung wurde auf Basis der Tabelle des 16. Spieltags vorgenommen. Aus den Regionalligen steigen fünf Mannschaften in die 2. Frauen-Bundesliga auf. Diese wird damit in der Saison 2020/2021 von 14 auf 19 Vereine aufgestockt.

Saisonstart am 4. September

Die Spielzeit in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga startet vom 4. bis 6. September, die 2. Frauen-Bundesliga geht am 3. und 4. Oktober in ihre Saison. Der letzte Spieltag für die zweithöchste Spielklasse ist für den 23. Mai 2021 terminiert, in der Frauen-Bundesliga für den 13. Juni 2021. Alle Überlegungen zum Start der Saison 2020/2021 stehen unter dem Vorbehalt, dass die behördlichen Verfügungslagen vor Ort den Spielbetrieb ermöglichen.

Drei Vereine werden in der kommenden Saison mit neuem Namen in die Spielzeit starten: Der 1. FFC Frankfurt, FF USV Jena und SC Würzburg Heuchelhof werden ab 2020/2021 unter den Namen Eintracht Frankfurt, FC Carl Zeiss Jena und Würzburger Kickers auflaufen.

Die Vereine der FLYERALARM Frauen-Bundesliga 2020/2021

MSV Duisburg

SGS Essen

Eintracht Frankfurt

SC Freiburg

TSG 1899 Hoffenheim

TSV Bayer 04 Leverkusen

FC Bayern München

1. FFC Turbine Potsdam

SC Sand

VfL Wolfsburg

SV Werder Bremen

SV Meppen 1912

Die Vereine der 2. Frauen-Bundesliga 2020/2021

FC Carl Zeiss Jena

1. FC Köln

SG 99 Andernach

DSC Arminia Bielefeld

BV Cloppenburg

Eintracht Frankfurt II

FSV 2009 Gütersloh

TSG 1899 Hoffenheim II

FC Ingolstadt 04

FC Bayern München II

Borussia VfL 1900 Mönchengladbach

1. FC Saarbrücken

1. FFC Turbine Potsdam II

VfL Wolfsburg II

RasenBallsport Leipzig

1. FFC 08 Niederkirchen

SV Berghofen 1912

B.V. Borussia Bocholt 1960

FC Würzburger Kickers Mädchen- und Frauenfußball

Zulassungsverfahren ähnlich des DFL-Lizenzierungsverfahrens

Im Zulassungsverfahren überprüft der DFB die wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit der Vereine - ähnlich des Lizenzierungsverfahrens der DFL für die Bundesliga und 2. Bundesliga. Das Zulassungsverfahren soll einen ordnungsgemäßen Ablauf der Saison im finanziellen und technisch-organisatorischen Bereich gewährleisten.

Eine Zulassungsverweigerung aufgrund nicht nachgewiesener wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit war in diesem Jahr ausgeschlossen. Eine entsprechende Lockerung hatte das DFB-Präsidium am 8. April im Zuge der Corona-Krise für die FLYERALARM Frauen-Bundesliga und die 3. Liga beschlossen. Die zuvor gültigen Bestimmungen werden mit Beginn des Zulassungsverfahrens für die Saison 2021/2022 wieder vollständig in Kraft treten.

