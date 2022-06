Zulassungsverfahren: Alle qualifizierten Vereine erfüllen Voraussetzungen

Die ersten Entscheidungen im Zulassungsverfahren zur FLYERALARM Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga sind gefallen: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Überprüfung der wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Zulassungsvoraussetzungen abgeschlossen. Nach Prüfung sämtlicher Zulassungsunterlagen und der auf dieser Basis erfolgten Zulassungserteilung durch die Fachgruppe Frauen- und Mädchenfußball der DFB GmbH & Co. KG steht fest, dass alle sportlich qualifizierten Vereine der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga die Voraussetzungen erfüllen und damit am Spielbetrieb der kommenden Saison teilnehmen können.

Im Zulassungsverfahren für die Saison 2022/2023 greifen Änderungen, die in Abstimmung mit den Klubs und dem Ausschuss Frauen-Bundesligen auf den Weg gebracht wurden. Die zwölf Vereine der FLYERALARM Frauen-Bundesliga müssen ab sofort eine*n hauptamtlichen Ansprechpartner*in für den Bereich Marketing / Kommunikation in Vollzeit beschäftigen. Diese Position ist in Ergänzung zu den bereits bestehenden personell-administrativen Kriterien des/der hauptamtlichen Manager*in in Vollzeit und dem/der Pressesprecher*in, welche*r mindestens in Teilzeit angestellt sein muss, zu sehen. Damit wird die weitere Professionalisierung der Klubs auch auf administrativer Ebene vorangetrieben.

Noch ausstehend sind die zwei Rückspiele der Aufstiegspartien aus den Regionalligen in die 2. Frauen-Bundesliga zwischen dem 1. FFC Turbine Potsdam II (Vertreter Regionalliga Nordost) und dem Hamburger SV (Vertreter Regionalliga Nord) sowie dem 1. FC Köln II (Vertreter Regionalliga West) und dem 1. FC Saarbrücken (Vertreter Regionalliga Südwest). Im Hinspiel gelang dem Hamburger SV ein 1:0 gegen den 1. FFC Turbine Potsdam II, Saarbrücken und Köln trennten sich 2:2. Daher wurde die Zulassung vorerst nur für die zwölf bereits sportlich qualifizierten Vereine der 2. Frauen-Bundesliga erteilt. Über die Erteilung der Zulassung für die zwei noch ausstehenden Vereine der 2. Frauen-Bundesliga entscheidet die Fachgruppe Frauen- und Mädchenfußball der DFB GmbH & Co. KG im Nachgang der Partien ab dem 20. Juni. Die Rückspiele sind für den 19. Juni angesetzt.

2. Frauen-Bundesliga startet im August

Die FLYERALARM Frauen-Bundesliga geht vom 16. bis 18. September in ihre neue Saison. Bereits drei Wochen vorher, am 27. und 28. August, beginnt die Spielzeit in der 2. Frauen-Bundesliga. Die Rahmenspielpläne beider Ligen werden voraussichtlich Anfang Juli veröffentlicht.

Die anstehende Saison ist die letzte Spielzeit der aktuellen Medienrechte-Periode und folgt dem folgenden Ansetzungsformat:

Ein Spiel am Freitag (19.15 Uhr)

Ein Spiel am Samstag (14 Uhr)

Vier Spiele am Sonntag (13 und 16 Uhr)

Alle Spiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga sind in der Saison 2022/2023 live und in voller Länge bei MagentaSport zu sehen. Die Freitagspartie ist live und im Free-TV auf Eurosport zu sehen.

Die Vereine der FLYERALARM Frauen-Bundesliga 2022/2023

SV Werder Bremen

SGS Essen

Eintracht Frankfurt

SC Freiburg

TSG 1899 Hoffenheim

1. FC Köln

Bayer 04 Leverkusen

FC Bayern München

1. FFC Turbine Potsdam

VfL Wolfsburg

SV Meppen (Aufsteiger)

MSV Duisburg (Aufsteiger)

Die bereits feststehenden Vereine der 2. Frauen-Bundesliga 2022/2023

FC Carl Zeiss Jena

SC Sand

FSV 2009 Gütersloh

RB Leipzig

VfL Wolfsburg II

SG 99 Andernach

Eintracht Frankfurt II

FC Ingolstadt 04

FC Bayern München II

1. FC Nürnberg

TSG Hoffenheim II

SC Freiburg II (gemeldeter Aufsteiger des Regionalverbandes Süd für die Regionalliga Süd)

