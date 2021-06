Zulassungsverfahren: Alle qualifizierten Klubs erfüllen Voraussetzungen

Gute Nachrichten für die Vereine der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und die bereits qualifizierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga für die Saison 2021/2022: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Überprüfung der wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Zulassungsvoraussetzungen abgeschlossen. Nach Prüfung sämtlicher Zulassungsunterlagen und der auf dieser Basis erfolgten Zulassungserteilung durch den DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball steht fest, dass alle sportlich qualifizierten Vereine der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen und damit am Spielbetrieb der kommenden Saison teilnehmen können.

Da in der 2. Frauen-Bundesliga noch die Relegationsspiele um den Verbleib in der zweithöchsten Spielklasse zwischen Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim II und die Aufstiegsspiele aus den Regionalligen in die 2. Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Viktoria Berlin (Vertreter Regionalliga Nordost) und SV Henstedt-Ulzburg (Vertreter Regionalliga Nord) sowie den Sportfreunden Siegen (Vertreter Regionalliga West) und SV Göttelborn (Vertreter Regionalliga Südwest) ausstehen, wurde die Zulassung vorerst nur für die elf bereits sportlich qualifizierten Vereine der 2. Frauen-Bundesliga erteilt. Über die Erteilung der Zulassung für die drei noch ausstehenden Vereine der 2. Frauen-Bundesliga entscheidet der Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball im Nachgang der Partien ab dem 28. Juni. Die Relegations- und Aufstiegsspiele sind für den 20. und 27. Juni angesetzt.

Ligen starten im August

Mit einer Gesamtstärke von 14 Vereinen kehrt die 2. Frauen-Bundesliga damit in der kommenden Saison nach der Corona-bedingten Aufstockung der Liga wieder zu ihrer Ausgangsgröße zurück. Darüber hinaus wird die 2. Frauen-Bundesliga nach der Aufteilung in Staffel Nord und Süd wieder in die Eingleisigkeit zurückgeführt.

Der Saisonstart der FLYERALARM Frauen-Bundesliga ist auf das Wochenende vom 27. bis 29. August 2021 terminiert. Die 2. Frauen-Bundesliga startet bereits zwei Wochen früher am 14. und 15. August 2021. Die Rahmenspielpläne der beiden Ligen werden voraussichtlich Anfang Juli veröffentlicht.

Die Vereine der FLYERALARM Frauen-Bundesliga 2021/2022

SV Werder Bremen

SGS Essen

Eintracht Frankfurt

SC Freiburg

TSG Hoffenheim

Bayer 04 Leverkusen

FC Bayern München

1. FFC Turbine Potsdam

SC Sand

VfL Wolfsburg

FC Carl Zeiss Jena (Aufsteiger 2. Frauen-Bundesliga Nord)

1. FC Köln (Aufsteiger 2. Frauen-Bundesliga Süd)

Die bereits feststehenden Vereine der 2. Frauen-Bundesliga 2021/2022

MSV Duisburg (Absteiger FLYERALARM Frauen-Bundesliga)

SV Meppen (Absteiger FLYERALARM Frauen-Bundesliga)

BV Borussia Bocholt 1960

FSV 2009 Gütersloh

RasenBallsport Leipzig

VfL Wolfsburg II

SG 99 Andernach

Eintracht Frankfurt II

FC Ingolstadt 04

FC Bayern München II

1. FC Nürnberg Frauen- und Mädchenfußball (Aufsteiger Regionalliga Süd)

[dfb]