Zukunft des Frauenfußballs im Fokus: Kongress der Female Football Academy

Zwei Tage, acht prall gefüllte Stunden mit Vorträgen, Interviews, Diskussions- und Fragerunden rund um das Thema Frauenfußball: Am 21. und 22. Mai findet zum ersten Mal der digitale Kongress der Female Football Academy statt. Mit dabei: Die 144-fache Nationalspielerin und Leiterin des Kernteams Frauen-Bundesligen, Doris Fitschen, die sich am zweiten Kongresstag mit Simone Brüsewitz, Leiterin Sponsoring/Experience Marketing Volkswagen Nutzfahrzeuge und Uwe Hellmann, Leiter des Brand Managements der Commerzbank, über Sponsoring im Frauenfußball austauschen wird.

Die in Berlin neu gegründete Female Football Academy organisiert den zweitägigen digitalen Kongress, in dem verschiedene Themen rund um Fortschritt, Professionalisierung und Weiterentwicklung des Frauenfußballs diskutiert werden. Unter anderem tauschen sich Vertreter*innen verschiedener Plattformen in Diskussionsrunden über Diversität, Empowerment und den aktuellen Stand der Gleichstellung aus und vergleichen in einem zweiten Panel den Mädchenfußball in Deutschland mit dem in Österreich und der Schweiz. Svenja Schlenker, die Abteilungsleiterin für Mädchen- und Frauenfußball bei Borussia Dortmund berichtet am zweiten Kongresstag über den Aufbau der Frauenfußballabteilung beim BVB. Als Speakerinnen nehmen unter anderem die Ex-Nationalspielerinnen Tabea Kemme und Nia Künzer, die Trainerin der amerikanischen Collegemannschaft William Smith Herons sowie die ehemalige Profifußballerin und Frauenfußball-Aktivistin Tugba Tekkal teil.

Relevante (Anmelde-)Informationen zum Female Football Academy Kongress gibt es hier: Kick-off-Kongress 2021

[dfb]