Zu-Null-Spiele: Kolke und Männel halten Bestmarken

In 22 Spielen zehnmal zu Null: Kein anderer Torhüter hat in der aktuellen Saison der 3. Liga bislang mehr Partien ohne Gegentreffer absolviert als René Vollath von der SpVgg Unterhaching. Damit hat der 33-Jährige maßgeblichen Anteil daran, dass für den Aufsteiger mit 34 Zählern ein sicherer Mittelfeldplatz zu Buche steht. DFB.de stellt die Torhüter vor, die besonders häufig ihren Kasten sauber halten.

An der Spitze des aktuellen Rankings geht es eng zu. Mit neun Spielen ohne Gegentor folgt Nikolai Rehnen vom SV Sandhausen hinter Vollath auf dem zweiten Rang. Auch mit dem SVS läuft es für den 27-Jährigen gut. Der Rückstand auf Relegationsrang drei beträgt lediglich drei Punkte.

Auf neun Spiele zu Null kommt mit dem SSV Jahn Regensburg noch ein weiterer Absteiger aus der 2. Bundesliga. Beim aktuellen Tabellenführer stand dabei Felix Gebhardt allerdings "nur" bei sieben Partien ohne Gegentreffer zwischen den Pfosten. Weil der deutsche U 21-Nationalspieler verletzungsbedingt pausieren muss, wird er derzeit von Alexander Weidinger vertreten. Bei jeweils sieben Einsätzen mit einer "weißen Weste" stehen auch Stefan Drljaca (Dynamo Dresden), Marco Hiller (TSV 1860 München), Martin Männel (FC Erzgebirge Aue) und Christian Ortag (SSV Ulm 1846 Fußball).

Kolke und Kronholm zweimal an der Spitze

Um einen neuen Drittligarekord aufstellen zu können, müssten Vollath und Co. allerdings noch deutlich zulegen. Bis heute unübertroffen ist die Saison 2015/2016 von Aues Martin Männel. Mit den "Veilchen" spielte der mittlerweile 35-Jährige, der schon seit 2008 das FCE-Trikot trägt und kürzlich seinen Vertrag erneut verlängerte, insgesamt 23-mal zu Null.

In ähnliche Regionen kamen nur Marjan Petkovic (Saison 2010/2011, Eintracht Braunschweig, 22 Partien ohne Gegentor) sowie Jan Glinker (2008/2009, 1. FC Union Berlin) und Benjamin Uphoff (2017/2018, Karlsruher SC, jeweils 21 Spiele). Bis auf Uphoff konnte sich jeder dieser Torhüter am Saisonende mit seinem Klub am Saisonende auch über den Sprung in die 2. Bundesliga freuen.

Die niedrigste Bestmarke für die Anzahl an Begegnungen ohne Gegentor innerhalb einer Spielzeit teilen sich gleich drei Torhüter. In der Saison 2019/2020 mussten Fabijan Buntic (FC Ingolstadt 04), Nico Mantl (SpVgg Unterhaching) und Markus Kolke (FC Hansa Rostock) in jeweils zwölf Spielen nicht hinter sich greifen. Kolke ist neben dem damals für Holstein Kiel aktiven Kenneth Kronholm (2014/2015 und 2016/2017) der einzige Schlussmann, der in zwei Spielzeiten der 3. Liga am häufigsten zu Null spielen konnte.

Riemann und Co.: 3. Liga als Sprungbrett

In den zurückliegenden sieben Spielzeiten ging es für die Torhüter mit den meisten Spielen ohne Gegentor regelmäßig und teilweise auch unabhängig vom mannschaftlichen Erfolg nach oben. So wechselte Daniel Batz nach der abgelaufenen Spielzeit 2022/2023 vom 1. FC Saarbücken, bei dem er 16-mal seinen Kasten sauber gehalten hatte, zum 1. FSV Mainz 05 in die Bundesliga. Auch Matheo Raab (2021/2022, jetzt Hamburger SV), Fabijan Buntic (FC Vizela/Portugal), Nico Mantl (Viborg FF/Dänemark), Markus Kolke (alle 2019/2020, FC Hansa Rostock), Kai Eisele (2018/2019, Karlsruher SC) und Benjamin Uphoff (207/2018, SC Freiburg) stehen höherklassig unter Vertrag.

Mit Manuel Riemann (VfL Bochum), der in der Spielzeit 2012/2013 mit dem SV Wacker Burghausen 18-mal ohne Gegentreffer geblieben war, ist auch ein aktueller Bundesliga-Stammtorwart in der Bestenliste der 3. Liga zu finden. Die wenigen Ausnahmen bilden Martin Männel, der dem FC Erzgebirge Aue stets die Treue hielt, und Kevin Broll (2020/2021, 19-mal ohne Gegentor), der nach einem halben Jahr beim polnischen Erstligisten Górnik Zabrze - für den auch Weltmeister Lukas Podolski am Ball ist - im Januar 2023 zu Dynamo Dresden und damit in die 3. Liga zurückkehrte.

Vollath in "ewiger" Rangliste auf Rang sechs

Mit jeder weiteren Partie, in der Rene Vollath mit der SpVgg Unterhaching ohne Gegentreffer bleibt, würde der beim 1. FC Nürnberg und der TSG Hoffenheim ausgebildete Schlussmann nicht nur seine Führung in der aktuellen Saison behaupten oder gar ausbauen. Der 33-Jährige würde damit auch in der "ewigen" Rangliste der 3. Liga weiteren Boden gutmachen. Nur fünf Torhüter spielten nach aktuellem Stand häufiger zu Null als Vollath (63-mal) bei seinen insgesamt 229 Einsätzen in der 3. Liga für die SpVgg Unterhaching, Türkgücü München, den KFC Uerdingen 05 und den SV Wacker Burghausen.

Führender ist Rekordtorhüter Markus Kolke (286 Spiele) mit 101 Partien ohne Gegentor. Von den nachfolgenden Robert Wulnikowski (88), Johannes Brinkies (72) und Daniel Bernhardt (64) ist nur Martin Männel (ebenfalls 64) aktuell noch in der 3. Liga aktiv. Besonders bemerkenswert: Der Schlussmann der "Veilchen" benötigte dafür lediglich 155 Partien.

[mspw]