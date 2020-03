Ziegler: "Torwart-Trainer für Spitze und Basis weiterentwickeln"

Der DFB und seine Akademie bauen das Weiterbildungsangebot für Torwart-Trainer aus. Der Verband möchte damit noch bessere Voraussetzungen schaffen, um gemeinsam mit Landesverbänden, Vereinen und Leistungszentren junge Torhüter gezielter zu fördern und zu entwickeln. Neben dem bereits bestehenden Lehrgang zur "Torwart-Trainer A-Lizenz" soll es ab Mai auch einen Kurs zur "Torwart-Trainer B-Lizenz" geben.

Mit Blick auf die Amateure strebt der DFB zudem die Einführung eines "Basiskurses" an. Unter Mitwirkung der Landesverbände sollen auch Torwart-Trainer an der Basis sich fortbilden und ihr Portfolio erweitern können. Der Kurs ist angelehnt an das DFB-Torwartprogramm und beinhaltet unter anderem die Ausbildung nach "W-A-S-I-C". Dazu fand mit dem Württembergischen Fußballverband bereits ein erstes Pilotprojekt statt. Am 21. und 22. April soll bei einem Workshop in der Sportschule Hennef auch darüber gesprochen werden, wie man den "Basiskurs" auf weitere Landesverbände ausdehnen kann.

"Es zieht sich immer mehr ein roter Faden durch die Ausbildung von Torwart-Talenten und Torwart-Trainern", sagt DFB-Torwartkoordinator Marc Ziegler. "DFB, Vereine, Leistungszentren und Landesverbände müssen eng zusammenarbeiten, um den Jungs nicht nur das nötige Rüstzeug mitzugeben, sondern sie auf ihrem Weg auch zu begleiten. Daher ist es umso wichtiger, dass wir auch die Torwart-Trainer in Deutschland schulen. Mit unterschiedlichen Lizenzstufen erreichen wir sowohl die Spitze als auch die Basis mit maßgeschneiderten Angeboten und erreichen gemeinsam das nächste Level."