Ziebarth neu im Ausschuss Beachsoccer, Freizeit- und Breitensport

In seiner Sitzung am heutigen Freitag hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Manuel Ziebarth vom Berliner Fußball-Verband in den Ausschuss Beachsoccer, Freizeit- und Breitensport berufen.

Ziebarth ist Vorsitzender des Ausschusses für Fußballentwicklung des Nordostdeutschen Fußballverbands und folgt auf Hendrik Olbrisch, der im Dezember 2022 aus privaten Gründen aus dem DFB-Ausschuss ausgetreten war.