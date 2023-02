Zertifikatsstudiengang "Spielanalyse-Team Köln": Kooperation ausgelaufen

Die gemeinsamen Erfolge sind zahlreich, die gegenseitige Wertschätzung ist riesig. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Sporthochschule Köln (DSHS) blicken mit Stolz auf ihre langjährige Zusammenarbeit im Bereich Spielanalyse zurück, die zum Jahreswechsel ausgelaufen ist. Auf zusammen errungene Titel der Nationalmannschaft - den Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien und des Confederations Cups 2017 in Russland. Aber unter anderem auch auf den Weltmeistertitel der Frauen-Nationalmannschaft 2007 in China und den Europameistertitel der U 21-Nationalmannschaft 2017 in Polen.

Beim Spielanalyseprojekt der DSHS, das vom DFB gefördert und von September 2015 an im Zertifikatsstudiengang "Spielanalyse-Team Köln" als universitäre Weiterbildung geführt wurde, stand die Unterstützung für den Trainer- und Spielanalysestab der deutschen A-Nationalmannschaft der Männer im Rahmen der Gegnervorbereitung mittels systematischer PC- und videogebundener Spielanalysen im Fokus. Der vom DFB vollfinanzierte Studiengang war Teil des Bildungsauftrags der DFB-Akademie. Künftig ist die Spielanalyse für die Auswahlmannschaften des DFB, aber unter anderen auch für die DFB-Torwarttrainer innerhalb der DFB-Akademie am DFB-Campus in Frankfurt angesiedelt.

"Die Kombination von Wissenschaft und Praxis war für beide Seiten sehr wertvoll und beispielgebend in der Ausbildung", sagt Dr. Stephan Nopp, Co-Trainer Spielanalyse der Männer-Nationalmannschaft, der von 2005 bis 2015 Co-Projektleiter des DFB-Scoutingprojektes an der DSHS war. "Die Zusammenarbeit war ein großer Erfolg. Die vom "Team Köln" gelieferten Informationen waren für unsere Mannschaften im gesamten Prozess der Spielvorbereitung elementar und haben ihren Teil zu den Titelgewinnen in den vergangenen Jahren beigetragen." Bundestrainer Hansi Flick und Stephan Nopp hatten im vergangenen September im Rahmen der Spiele der UEFA Nations League eine Delegation des "Teams Köln" ins Quartier der Nationalmannschaft in Frankfurt eingeladen und das erfolgreiche gemeinsame Engagement gewürdigt.

"Zertifikatsstudiengang ist ein großartiges Modell"

"Der vom DFB finanziell und inhaltlich unterstützte Zertifikatsstudiengang 'Team Köln' ist ein großartiges Modell, wie Verbände mit Universitäten Kooperationen zur sportartspezifischen Forschung und studentischen Weiterbildung erfolgreich initiieren und nachhaltig umsetzen können", sagt Prof. Dr. Daniel Memmert, wissenschaftlicher Leiter des Studiengangs an der DSHS. "Wir sind dem DFB für diese wundervolle Partnerschaft sehr dankbar."

Was die vergangenen Jahre in strukturierten wissenschaftlichen Bahnen verlief, war in den Ursprüngen des Studiengangs vor fast zwei Jahrzehnten nicht zu erahnen. Vor rund 17 Jahren begann die Zusammenarbeit als gemeinsamer Pilot. Bei den WM-Endrunden 2007 und 2015 betreuten jeweils Mitarbeiter der Arbeitsstelle für Spielanalyse noch in ihrer freiberuflichen Tätigkeit die Frauen-Nationalmannschaft. In der Zwischenzeit entstand daraus die erste akademische Legitimation des Berufsfeldes der Spielanalyse in Deutschland.

In diesem Zusammenhang war die Arbeitsstelle für Spielanalyse an der DSHS an neun Endrundenturnieren der Männer-Nationalmannschaft zentral beteiligt. Insgesamt wurden dabei rund 1000 Studierende ausgebildet, wovon einige ihren beruflichen Werdegang im Bereich der Spielanalyse - unter anderem bei professionellen Fußballvereinen und Unternehmen - fortgesetzt haben.

[al]