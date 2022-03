Zertifikatsprogramm "Management im Profifußball" geht in dritte Runde

Der erste Jahrgang steht kurz vor dem Abschluss, der zweite ist im vergangenen Oktober gestartet - jetzt läuft die Bewerbungsphase für den dritten Jahrgang des Zertifikatsprogramms "Management im Profifußball", das der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die DFL Deutsche Fußball Liga vor zwei Jahren ins Leben gerufen haben.

Das etwa eineinhalbjährige Programm richtet sich vor allem an Sportverantwortliche aus der Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und FLYERALARM Frauen-Bundesliga, die auf ihre bevorstehenden Aufgaben als Entscheider*innen im Profifußball vorbereitet werden. Dabei stehen die drei Kompetenzbereiche Bundesliga-Know-How, sportliches Know-How und Management-Know-How ganz oben auf dem Lehrplan. Teilnehmende sind unter anderem Sportdirektoren, Teammanager*innen, Abteilungsleiter*innen sowie Assistent*innen der sportlichen Leitung. Bei der Gestaltung und Organisation des Programms arbeiten die DFB-Akademie und die DFL eng zusammen. Ein Netzwerk an externen Expert*innen liefert zusätzlich eine optimale Verknüpfung zur Praxis.

Erneut zwei Stipendiatinnen

Tobias Haupt, Leiter der DFB-Akademie, sagt: "Die Rückmeldungen der ersten Jahrgänge sind äußerst positiv. Das freut uns sehr, treibt uns weiter an und bestärkt uns in unserem klaren Plan, die Schlüsselpositionen des deutschen Fußballs weiter zu stärken und kompetenzorientiert auszubilden. Uns ist es darüber hinaus ein besonderes Anliegen, erneut zwei Stipendiatinnen die Teilnahme am Zertifikatsprogramm ermöglichen zu können."

Für den dritten Jahrgang, der im Herbst 2022 mit dem Zertifikatsprogramm beginnen wird, sind im Sinne der Förderung der Karrieremöglichkeiten von Frauen im Berufsfeld Fußball erneut zwei Stipendienplätze explizit für Kandidatinnen vorgesehen. Die Stipendien werden von DFB und DFL finanziert. Bewerbungen nehmen Bernd Baumbach und Timo Kessler entgegen. Für die Stipendien ist ein Nominierungsschreiben durch einen Klub nicht erforderlich.

[dfb/dfl]