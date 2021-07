Zeitgenaue Ansetzungen der ersten beiden Spieltage stehen fest

Der DFB hat die ersten beiden Spieltage der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Mit Bekanntgabe des Gesamtspielplans in der vergangenen Woche hatte bereits festgestanden, dass der VfL Osnabrück und MSV Duisburg am Freitag, 23. Juli (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport), das Eröffnungsspiel der Saison 2021/2022 bestreiten. Tags darauf stehen fünf Spiele auf dem Programm, darunter das Treffen der früheren Deutschen Meister 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig. Auch das bayerische Duell TSV 1860 München – FC Würzburger Kickers und das Gastspiel des 1. FC Magdeburg beim SV Waldhof Mannheim sind für Samstagnachmittag (ab 14 Uhr) angesetzt.

Neuling FC Viktoria 1889 Berlin absolviert sein erstes Heimspiel in der 3. Liga am Sonntag (ab 13 Uhr) gegen den FC Viktoria Köln. Ab 14 Uhr stehen sich die letztjährigen Aufsteiger SC Verl und Türkgücü München gegenüber. Die erste Montagspartie der Saison bestreiten am 27. Juli der SC Freiburg II und der SV Wehen Wiesbaden.

Ansetzungen der Spieltage 3 bis 10 folgen zeitnah

Den Startschuss zum 2. Spieltag geben der MSV Duisburg und der TSV Havelse am Freitag, 30. Juli. Samstags empfängt der SV Meppen den 1. FC Kaiserslautern, der 1. FC Saarbrücken freut sich auf Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück, 1860 München tritt zeitgleich in Wiesbaden an. Nach den beiden Sonntagsbegegnungen Türkgücü München – Hallescher FC (ab 13 Uhr) und Eintracht Braunschweig – Viktoria Berlin (ab 14 Uhr) beschließen die Würzburger Kickers und der SC Verl den Spieltag am Montag, 2. August.

Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 3 bis 10 in der 3. Liga nimmt der DFB bis Anfang kommender Woche vor.

Festes Spieltagsformat unverändert

An den Wochenenden folgt die 3. Liga vertragsgemäß weiterhin dem festen Spieltagsformat mit einer Partie am Freitagabend, sechs Begegnungen am Samstag, zwei Spielen am Sonntag und einer Partie am Montagabend. Ausnahmen bilden die Englischen Wochen mit jeweils fünf Spielen am Dienstag- und Mittwochabend, dort wird es vorher kein Montagsspiel geben.

MagentaSport überträgt alle 380 Partien der Saison live, die ARD und ihre Dritten Programme zeigen 86 Livespiele im frei empfangbaren Fernsehen. Hinzu kommt eine umfangreiche Highlightverwertung in der ARD-Sportschau und den Sportsendungen der Landesrundfunkanstalten.

[jb]