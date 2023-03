Zehnter Sieg in Serie: FC Bayern bleibt dran

Bereits den zehnten Sieg in Serie in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga hat der aktuelle Vizemeister und Tabellenzweite FC Bayern München am 15. Spieltag eingefahren. Das Team von Trainer Alexander Straus behielt beim abstiegsbedrohten 1. FC Köln 5:0 (5:0) die Oberhand und verkürzte den Rückstand zum Spitzenreiter und nächsten Punktspielgegner VfL Wolfsburg (bereits am Freitag 5:0-Sieger gegen Schlusslicht 1. FFC Turbine Potsdam) wieder auf zwei Punkte.

Vor 2386 Zuschauer*innen im Kölner Franz-Kremer-Stadion sorgten Bayern Münchens Nationalspielerinnen Sydney Lohmann (12.), Klara Bühl (23./38.), Lina Magull (28.) und Maximiliane Rall (45.) bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Weitere Treffer fielen in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Die Kölnerinnen blieben zum neunten Mal in Folge sieglos, holten in dieser Phase nur zwei Zähler.

Bühl nach Doppelpack: "Effektivität mitnehmen"

Der FC Bayern zeigte sich dagegen bestens gerüstet für das Hinspiel im Viertelfinale der UEFA Women's Champions League am kommenden Dienstag, 21. März (ab 18.45 Uhr), in der großen Allianz Arena gegen den FC Arsenal sowie das folgende Topspiel in der Bundesliga am Samstag, 25. März (ab 17.55 Uhr, live in der ARD-Sportschau und bei MagentaSport) gegen den Titelkonkurrenten VfL Wolfsburg.

"Wir haben viel Selbstvertrauen getankt, das wir in den kommenden Wochen auch benötigen werden", sagte Nationalspielerin und Doppeltorschützin Klara Bühl im Interview mit MagentaSport. "Es tut gut, in der ersten Halbzeit fünf Tore zu erzielen. So konnten wir in der zweiten Hälfte auch ein wenig Kräfte sparen. Die Effektivität, die wir gezeigt haben, müssen wir in die nächsten Spiele mitnehmen."

Auch FCB-Trainer Alexander Straus zeigte sich sehr zufrieden. "Ich bin glücklich über das Resultat und die gezeigte Leistung", so der Norweger. "Ich bin stolz auf das Team, das eine unserer besten Leistungen in dieser Saison gezeigt und nur wenige Fehler gemacht hat."

Sein Kölner Kollege Sascha Glass meinte: "Wir sind eigentlich gut in die Partie gekommen, hatten sogar die erste Möglichkeit. Dann aber hat der FC Bayern unsere Fehler eiskalt betraft und fast jede Chance konsequent genutzt. Nach dem 0:5-Rückstand zur Pause ging es in erster Linie darum, nicht noch mehr Gegentore zu kassieren. Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit Moral bewiesen. Darauf können wir aufbauen."

Lohmann leitet Sieg mit Außenrist ein

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nutzte die sehr stark aufspielende Sydney Lohmann einen Ballverlust von Kölns Innenverteidigerin Celina Degen zur frühen 1:0-Führung (12.). Mit dem Außenrist beförderte die Mittelfeldspielerin den Ball elegant an den Innenpfosten, von dort sprang er ins Netz.

Zwei Distanzschüsse von Klara Bühl (23.), die sich erneut im Zweikampf mit Celina Degen durchgesetzt hatte, und von Lina Magull (28.), die von einem Zuspiel der englischen Europameisterin Georgia Stanway profitierte, brachten den Gästen einen beruhigenden 3:0-Vorsprung. Die weiteren Treffer durch Klara Bühl (38.) nach Querpass von Sydney Lohmann und Maximiliane Rall (45.), die eine Hereinhabe von Lea Schüller verwandelte, waren jeweils hervorragend herausgespielt.

Köln reist von Potsdam direkt weiter nach Bremen

Für die Gastgeberinnen ging es in der zweiten Halbzeit in erster Linie darum, die Niederlage zumindest in Grenzen zu halten. Das gelang auch deshalb, weil Bayern-Trainer Alexander Straus frühzeitig einige Wechsel vornahm, um mit Blick auf die anstehende Englische Woche Kräfte zu schonen. Saki Kumagai und Sarah Zadrazil wurden schon zur Pause ausgwechselt, Sydney Lohmann nur wenig später. Nach einer guten Stunde folgten schließlich auch noch Klara Bühl, die kurz zuvor mit einem Kopfball an Kölns Torfrau Manon Klett gescheitert war, und Lea Schüller. Der Spielfluss ging dadurch ein wenig verloren, sodass es bis zum Abpfiff beim 0:5 blieb.

Nicht nur für den FC Bayern München, sondern auch für den 1. FC Köln stehen jetzt zwei ganz wichtige Partien innerhalb weniger Tage an. Am Dienstag, 21. März (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport) geht es zum Nachholspiel beim Tabellenletzten 1. FFC Turbine Potsdam. Von dort aus reisen die Rheinländerinnen direkt weiter nach Bremen, wo am Freitag (ab 19.15 Uhr, live bei MagentaSport und Eurosport) mit dem SV Werder gleich der nächste direkte Konkurrent warten. "Es ist eine sehr wichtige Woche für uns", sagt FC-Spielerin Laura Donhauser. "Wir müssen jetzt den Schalter umlegen."

