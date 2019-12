Zehn Teams für EURO 2020 qualifiziert

Inzwischen zehn Mannschaften haben sich für die paneuropäische EURO vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 qualifiziert. Zehn weitere Teilnehmer werden noch in den verbleibenden Spielen der EM-Qualifikation in den kommenden Tagen gesucht, vier Mannschaften komplettierten dann Ende März 2020 in Playoff-Spielen das insgesamt 24-köpfige Teilnehmerfeld.

Am Donnerstagabend sicherten sich England, die Tschechische Republik, die Türkei und Frankreich ihr EM-Ticket. Die "Three Lions" taten dies in ihrem 1000. Länderspiel mit einem 7:0 gegen Montenegro besonders eindrucksvoll und liegen an der Spitze von Gruppe A uneinholbar vor den Tschechen, die Verfolger Kosovo mit einem 2:1-Heimsieg entscheidend distanzierten. In Gruppe H reichte der Türkei ein 0:0 gegen Island, Weltmeister Frankreich schlug Moldau mit 2:1.

Bereits zuvor standen Belgien, Italien, Polen, Russland, Spanien und die Ukraine als EM-Teilnehmer fest.

[sid/bt]