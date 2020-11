Zehn Jahre Manuel Neuer Kids Foundation

Die "Manuel Neuer Kids Foundation" feiert heute zehnjähriges Jubiläum. Die Stiftung der deutschen Nummer eins wurde am 25. November 2010 von Neuer selbst gegründet, vom ersten Tag an mit der klaren Zielsetzung, Kindern und Jugendlichen aus seiner Heimatstadt Gelsenkirchen Rückhalt zu geben. Der Weltmeister war im Stadtteil Gelsenkirchen-Buer aufgewachsen, hier lebte er bis zu seinem Wechsel zum FC Bayern München im Jahr 2011.

Es gibt Städte mit einem höheren Durchschnittverdienst in Deutschland. Bis heute hat Gelsenkirchen hohe Indexwerte bei der Kinderarmut, die Not vieler Familien ist oft auch im täglichen Leben zu sehen. Umso bedeutender ist es, dass die Stiftung ihr Engagement in den vergangenen zehn Jahren stets ausweiten konnte, um jungen Menschen aus einem sozialschwachen Umfeld Perspektiven aufzuzeigen.

"Als wir angefangen haben, hätte ich es nie für möglich gehalten, dass wir diese Entwicklung nehmen", sagt der zweimalige Champions-League-Sieger, der bereits viermal als Welttorhüter des Jahres ausgezeichnet wurde. "Wir sind von einem Projektförderer zu einer operativen Stiftung herangewachsen, betreiben seit 2014 das offene Kinder- und Jugendhaus MANUS in Gelsenkirchen-Buer und bieten dort täglich bis zu 90 Besuchern im Alter von sechs bis 18 Jahren Bildungs-, Teilhabe- und Entfaltungsmöglichkeiten."

"Kids Foundation lebt von Gemeinschaft und Solidarität"

Bis heute sind rund sechs Millionen Euro in die vielfältigen Stiftungsprojekte geflossen, auch dank der Unterstützung zahlreicher Partner. "Die Kids Foundation lebt von der Gemeinschaft und Solidarität", würdigt Neuer das breite Engagement. "Ich bin allen sehr dankbar, die mein Team und mich auf diesem Weg begleiten."

Und damit soll noch lange nicht Schluss sein, denn das Jubiläum wird mit einem Versprechen an die Zukunft verbunden. "Wir möchten unsere pädagogische Arbeit im MANUS Gelsenkirchen verstetigen und stehen mit einer zweiten Einrichtung in Bottrop in den Startlöchern", erklärt Neuer. "Damit können wir künftig noch mehr jungen Menschen die Hand reichen, ihnen Perspektiven aufzeigen und unseren Rückhalt geben. Das macht mich einfach glücklich."

Für sein soziales Engagement wurde Manuel Neuer bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt 2019 mit der Bayerischen Staatsmedaille und dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Gerade die Zeit in der Pandemie verdeutlicht, dass Solidarität und Hilfsbereitschaft zentrale Werte der Gemeinschaft sind. Die "Manuel Neuer Kids Fundation" lebt diese Werte auf beindruckende Weise vor.

[jm]