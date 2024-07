ZDF und RTL zeigen Nations-League-Spiele live

Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft nach der Heim-Europameisterschaft können die deutschen Fans live im ZDF sehen. Am 7. September startet Deutschland gegen Ungarn in die neue Saison in der UEFA Nations League. Für die Partie in Düsseldorf gibt es noch Tickets im DFB-Ticketportal.

Das ZDF überträgt auch das Rückspiel gegen Ungarn, das am 19. November (ab 20.45 Uhr) in der Puskas-Arena in Budapest stattfindet. Außerdem läuft das Heimspiel der Nationalmannschaft gegen die Niederlande am 14. Oktober in München live im ZDF.

Tickets fürs Niederlande-Spiel ab 30. Juli erhältlich

Der öffentliche Verkauf für den Fußballklassiker startet am Dienstag, 30. Juli, um 10 Uhr im DFB-Ticketportal . Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft haben bereits ab dem 25. Juli (ab 10 Uhr) die Möglichkeit, 15-Euro-Tickets im Fanblock sowie Tickets in anderen Kategorien zu erwerben.

Die weiteren Partien in der UEFA Nations League laufen live im Programm von RTL. Der Kölner Privatsender überträgt die Spiele am 10. September in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gegen die Niederlande, am 11. Oktober in Zenica im Stadion Bilino Polje gegen Bosnien-Herzegowina sowie das Rückspiel gegen Bosnien-Herzegowina am 16. November im Europa-Park Stadion in Freiburg.

Anstoß ist bei sämtlichen Partien jeweils um 20.45 Uhr.

[dfb]