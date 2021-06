ZDF beginnt: Die deutschen EM-Spiele im TV

Der Countdown läuft: An diesem Freitag (ab 21 Uhr, live in der ARD) beginnt die UEFA EURO 2020 mit dem Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien. Vier Tage später wird es für die deutsche Nationalmannschaft ernst, dann steht der EM-Auftakt in die Gruppe F gegen Weltmeister Frankreich an. Welche TV-Sender übertragen die EM-Spiele? DFB.de mit einer Übersicht.

Das erste EM-Spiel des Teams von Bundestrainer Joachim Löw gegen Topfavorit Frankreich wird am Dienstag, 15. Juni, um 21 Uhr angepfiffen. Das ZDF überträgt die Partie aus der Münchner Arena live, auch MagentaTV geht beim DFB-Auftakt für seine Kunden live auf Sendung. Im zweiten Spiel trifft Deutschland am Samstag, 19. Juni, auf den aktuellen Europameister Portugal. Ab 18 Uhr zeigt die ARD die Begegnung aus München live. Zum Gruppenabschluss gegen Ungarn am Mittwoch, 23. Juni (ab 21 Uhr), geht wieder das ZDF auf Sendung.

Ab einem möglichen Achtelfinale der deutschen Mannschaft wechseln sich ARD und ZDF ab. Das heißt, dass das Erste die Partie der Runde der besten 16 übertrüge, das ZDF ein mögliches Viertelfinale, die ARD die Vorschlussrunde mit möglicher deutscher Beteiligung. Das ZDF hat zudem die Übertragungsrechte für das Finale aus London am Sonntag, 11. Juli (ab 21 Uhr). MagentaTV überträgt alle EM-Spiele und hat exklusive Rechte an insgesamt zehn Gruppenpartien ohne deutsche Beteiligung.

Spielplan und Sendetermine der EURO

GRUPPENPHASE

Freitag, 11. Juni 2021 (Eröffnungsspiel)

21 Uhr: (Gruppe A) Türkei – Italien / Rom (ARD, MagentaTV)

Samstag, 12. Juni 2021

15 Uhr: (A) Wales – Schweiz / Baku (MagentaTV)

18 Uhr: (B) Dänemark – Finnland / Kopenhagen (ZDF, MagentaTV)

21 Uhr: (B) Belgien – Russland / St. Petersburg (ZDF, MagentaTV)

Sonntag, 13. Juni 2021

15 Uhr: (D) England – Kroatien / London (ARD, MagentaTV)

18 Uhr: (C) Österreich – Nordmazedonien / Bukarest (ARD, MagentaTV)

21 Uhr: (C) Niederlande – Ukraine / Amsterdam (ARD, MagentaTV)

Montag, 14. Juni 2021

15 Uhr: (D) Schottland – Tschechien / Glasgow (MagentaTV)

18 Uhr: (E) Polen – Slowakei / St. Petersburg (ARD, MagentaTV)

21 Uhr: (E) Spanien – Schweden / Sevilla (ZDF, MagentaTV)

Dienstag, 15. Juni 2021

18 Uhr: (F) Ungarn – Portugal / Budapest (ZDF, MagentaTV)

21 Uhr: (F) Frankreich – Deutschland / München (ZDF, MagentaTV)

Mittwoch, 16. Juni 2021

15 Uhr: (B) Finnland – Russland / St. Petersburg (MagentaTV)

18 Uhr: (A) Türkei – Wales / Baku (ARD, MagentaTV)

21 Uhr: (A) Italien – Schweiz / Rom (ARD, MagentaTV)

Donnerstag, 17. Juni 2021

15 Uhr: (C) Ukraine – Nordmazedonien / Bukarest (ZDF, MagentaTV)

18 Uhr: (B) Dänemark – Belgien / Kopenhagen (ZDF, MagentaTV)

21 Uhr: (C) Niederlande – Österreich / Amsterdam (ZDF, MagentaTV)

Freitag, 18. Juni 2021

15 Uhr: (E) Schweden – Slowakei / St. Petersburg (MagentaTV)

18 Uhr: (D) Kroatien – Tschechien / Glasgow (ZDF, MagentaTV)

21 Uhr: (D) England – Schottland / London (ZDF, MagentaTV)

Samstag, 19. Juni 2021

15 Uhr: (F) Ungarn – Frankreich / Budapest (ARD, MagentaTV)

18 Uhr: (F) Portugal – Deutschland / München (ARD, MagentaTV)

21 Uhr: (E) Spanien – Polen / Sevilla (ARD, MagentaTV)

Sonntag, 20. Juni 2021

18 Uhr: (A) Schweiz – Türkei / Baku (ZDF oder MagentaTV)

18 Uhr: (A) Italien – Wales / Rom (ZDF oder MagentaTV)

Montag, 21. Juni 2021

18 Uhr: (C) Nordmazedonien – Niederlande / Amsterdam (ARD oder MagentaTV)

18 Uhr: (C) Ukraine – Österreich / Bukarest (ARD oder MagentaTV)

21 Uhr: (B) Russland – Dänemark / Kopenhagen (ARD oder MagentaTV)

21 Uhr: (B) Finnland – Belgien / St. Petersburg (ARD oder MagentaTV)

Dienstag, 22. Juni 2021

21 Uhr: (D) Kroatien – Schottland / Glasgow (ARD oder MagentaTV)

21 Uhr: (D) Tschechien – England / London (ARD oder MagentaTV)

Mittwoch, 23. Juni 2021

18 Uhr: (E) Slowakei – Spanien / Sevilla (ZDF oder MagentaTV)

18 Uhr: (E) Schweden – Polen / St. Petersburg (ZDF oder MagentaTV)

21 Uhr: (F) Portugal – Frankreich / Budapest (MagentaTV)

21 Uhr: (F) Deutschland – Ungarn / München (ZDF, MagentaTV)

FINALRUNDE

Achtelfinale

Samstag, 26. Juni, bis Dienstag, 29. Juni 2021, 18 und 21 Uhr

ARD fünf Spiele, ZDF drei Spiele, alle Spiele bei MagentaTV

Viertelfinale

Freitag, 2. Juli 2021, und Samstag, 3. Juli 2021, jeweils 18 und 21 Uhr

Vorwahlrecht: ZDF, alle Spiele bei MagentaTV

Halbfinale

Dienstag, 6. Juli, und Mittwoch, 7. Juli 2021, jeweils 21 Uhr

Vorwahlrecht: ARD, beide Spiele bei MagentaTV

Finale

Sonntag, 11. Juli 2021, 21 Uhr, live im ZDF und bei MagentaTV

[dfb]