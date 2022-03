Zahlreiche Spenden und ausverkauftes Haus in Sinsheim

In der 50. Minute schwappte die La-Ola-Welle durch das weite Rund. 25.600 Zuschauer*innen machten mit. Sinsheim vermeldete ausverkauft. Eine vergleichbare Auslastung bei einem Länderspiel liegt zweieinhalb Jahre zurück. Beim 2:0 gegen Israel sorgten Kai Havertz und Timo Werner mit ihren Toren sowie Kevin Trapp mit einem gehaltenen Elfmeter für die sportlichen Highlights.

Für die Choreografie vor dem Spiel hatten sich die Fans eine besondere Botschaft überlegt: Auf der Südtribüne wurden Pappschilder in die Höhe gehalten, die zusammen ein großes Herz in den Landesfarben der Ukraine bildeten. Bei dieser Solidaritätsbekundung sollte es aber nicht bleiben.

Spieltags-Pins finden reißenden Absatz

Am und im Fan Club-Zelt gab es die beliebten Spieltags-Pins gegen eine Spende zugunsten des Nothilfefonds Ukraine der DFB-Stiftung Egidius Braun. Nach Spielende waren nahezu alle Pins vergriffen. Außerdem wurden Sachspenden für die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Heidelberg gesammelt.

Im Fan Club-Zelt war darüber hinaus einiges an Unterhaltung geboten: PlayStation, Tischkicker oder Freigetränke von Gründungspartner Coca-Cola. Für viele Fan Club-Mitglieder war es der perfekte Ort, um sich gemeinsam auf das Länderspiel einzustimmen. "Es ist immer wieder schön, sich mit anderen Fans vor dem Spiel hier zu treffen – und wenn so viel los ist, macht es natürlich nochmal umso mehr Spaß", so Daniela, die extra für das Spiel aus Nordrhein-Westfalen angereist war und ihren Ausflug nicht bereuen sollte.