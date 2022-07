Yannis Müller ist bei 19 EM-Spielen dabei

Viele Fußballfans träumen davon, einmal bei einer Europameisterschaft live im Stadion zu sein. Bei der Frauen-EM in England wird dieser Traum für mehr als 1500 deutsche Fans wahr, die unsere Nationalmannschaft zu den Spielen begleiten. Einer von ihnen ist unser Fan-Club-Mitglied Yannis Müller – doch für ihn erfüllt sich der Traum von einer EM-Partie live im Stadion nicht nur einmal, sondern ganze 19-mal. Denn neben den Tickets für die drei deutschen Gruppenspiele gegen Dänemark, Spanien und Finnland hat der 26-Jährige auch Karten für 16 weitere Spiele, darunter alle K.o.-Spiele bis zum Finale.

Für dieses Abenteuer nimmt Yannis einiges auf sich: An jedem Spieltag ist er unterwegs und reist quer durch das Land. Ein Interrailticket und die Unterkünfte hat er schon lange gebucht, dennoch muss er für die Reise mehr als 2500 Euro zahlen, was vor allem auf die hohen Hotelkosten zurückzuführen ist: "Als ich die Preise gesehen habe, war ich wirklich geschockt. Die günstigste Unterkunft kostet mindestens 80 Euro für eine Nacht. Das ist schon Wahnsinn."

Auch zeitlich stellt die Frauen-EM den Studenten aus Mainz vor einige Herausforderungen. Seine Anwesenheits-Kurse in der Universität hat er extra so gelegt, dass sie alle vor dem Turnier erledigt sind. "Von hier aus kann ich jetzt außerdem noch Hausarbeiten schreiben, das ist zum Glück alles mobil machbar", zeigt sich unser Fan-Club-Mitglied erleichtert. Auch das Training der Frauen-Fußballmannschaft des SG Ingelheim/Drais, das er in seiner Freizeit leitet, hat Yannis an einen Trainerkollegen abgegeben, um sich seinen EM-Traum zu erfüllen.

So konnte der 26-Jährige auch beim Auftaktspiel zwischen Gastgeber England und Österreich im ausverkauften Old Trafford live dabei sein. "Die Highlights sind aber natürlich die deutschen Spiele, vor allem da es direkt in der Gruppenphase um die Wurst geht", sagt der Mainzer. Zwar sei die Konkurrenz stark, der 7:0-Sieg im Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz habe ihm aber Hoffnung auf ein gutes Abschneiden unserer DFB-Frauen gemacht.

Yannis‘ Reise zur Frauen-EM hat sich auch unter seinen Freunden und Verwandten herumgesprochen. "Einige wundern sich natürlich, aber die meisten finden es sehr cool, dass ich mein eigenes Ding so durchziehe", sagt er und lacht. Nach der EM in England soll es weitergehen. Mit der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 hat Yannis bereits das nächste Ziel ins Auge gefasst. "Es steht noch nicht zu 100 Prozent fest, aber wenn es umsetzbar ist, bin ich nächstes Jahr auf jeden Fall auch in Australien und Neuseeland am Start!"

