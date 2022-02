Würzburg trennt sich von Danny Schwarz

Aufgrund der negativen sportlichen Entwicklung im Rennen um den Klassenverbleib in der 3. Liga haben sich die Würzburger Kickers von Cheftrainer Danny Schwarz und dessen Co-Trainer Benjamin Schwarz mit sofortiger Wirkung getrennt. Der Zweitligaabsteiger war nach dem 1:2 beim 1. FC Saarbrücken am zurückliegenden Wochenende - dem elften Spiel in Folge ohne Sieg - auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Der Rückstand auf die Nichtabstiegszone beträgt sechs Punkte.

"Dieser Schritt war sicher nicht leicht für uns, aber wir hoffen mit dieser Entscheidung, dem Team einen letzten Impuls zu geben, damit die 3. Liga mit aller Macht gehalten wird", so Kickers-Sportdirektor Sebastian Neumann. "Der Verein hat oberste Priorität und das professionelle Fußballgeschäft muss in Würzburg unbedingt erhalten bleiben."

Santelli übernimmt

Ralf Santelli wird ab sofort das Training übernehmen und bereits beim Heimspiel am Samstag (ab 14 Uhr) gegen den Mitkonkurrenten MSV Duisburg auf der Bank sitzen. Die Aufgaben des Cheftrainerpostens wird der 53-Jährige vorerst bis zum Saisonende übernehmen.

"Wir müssen gegen Duisburg den Turnaround schaffen", so Santelli, aktuell Leiter des Leistungszentrums der Würzburger. "Ich werde zusammen mit meinem Trainerteam alles versuchen, dass wir die Mannschaft zurück in die Erfolgsspur bekommen und das Selbstvertrauen wieder herstellen. Es ist noch alles machbar in der Liga und das stimmt mich weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir die Kickers im Profigeschäft halten werden."

Santelli hatte bereits im vergangenen Jahr, von April bis Saisonende, die Profis der Kickers in der 2. Bundesliga interimsweise übernommen. Der gebürtige Waiblinger ist seit Sommer 2019 Teil der Kickers. Santelli gehörte unter anderem bei Arminia Bielefeld zum Trainerstab von Ewald Lienen und Christian Ziege sowie bei Hannover 96 von Ralf Rangnick und Mirko Slomka. Neben verschiedenen Tätigkeiten in der Nachwuchsakademie von Red Bull Salzburg war der Diplom-Sportlehrer und Sportpädagoge auch als Scout beim VfB Stuttgart aktiv.

[mspw]