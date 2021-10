Würzburg stellt Trainer Ziegner frei

Torsten Ziegner ist nicht mehr Cheftrainer bei den Würzburger Kickers. Der Tabellenvorletzte der 3. Liga entband den 43 Jahre alten Fußball-Lehrer einen Tag nach der 0:2-Auswärtsniederlage bei der U 23 von Borussia Dortmund mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben. Auch Co-Trainer Michael Hiemisch (51) wurde beurlaubt. Beide waren erst seit Saisonbeginn beim Absteiger aus der 2. Bundesliga im Amt.

"Eine intensive und ausführliche Analyse des bisherigen Saisonverlaufs, die erreichten Ergebnisse sowie die fehlende Entwicklung und Stabilisierung der Mannschaft haben den Vorstand zu dieser Entscheidung bewogen", teilte der Verein in einer Erklärung mit.

"Wir bedanken uns ausdrücklich bei Torsten Ziegner und Michael Hiemisch für ihre Arbeit am Dallenberg und die Bereitschaft, nach einer sportlich schwierigen Saison der Kickers hier Verantwortung zu übernehmen und einen Neustart anzustreben", sagte Würzburgs Sportvorstand Sebastian Schuppan. "Leider ist es nicht gelungen, aus der Negativspirale der Ergebnisse auszubrechen und die entscheidenden Impulse zu setzen." Der bislang einzige Saisonsieg gelang erst am 9. Spieltag gegen den 1. FC Magdeburg (2:1).

Neumann und Wirsching springen als Interims-Duo ein

Interimsweise übernehmen als Duo Ex-Profi Sebastian Neumann und Vorstandsmitglied Dieter Wirsching ab Dienstag die Aufgaben des bisherigen Trainerteams. Neumann, der aktuell als Mitarbeiter im Nachwuchsbereich bei den Kickers tätig ist, trug drei Jahre lang selbst das rot-weiße Trikot und war in der Zweitligasaison 2016/2017 außerdem Spielführer. Wirsching trainierte die "Rothosen" bereits erfolgreich zwischen 2009 und 2014, führte die Kickers 2014 zurück in die Regionalliga. Außerdem war er Sportlicher Leiter.

"Es ist ein wichtiges Signal für den gesamten Verein und wir sind dankbar, dass sich beide in dieser schwierigen Situation zur Verfügung und in den Dienst des Vereins stellen", so der Vorstandsvorsitzende Christian Jäger. "Unser Ziel ist es, bis zum nächsten Auswärtsspiel bei Viktoria Köln am 17. Oktober einen neuen Cheftrainer zu verpflichten."