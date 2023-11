Wück: "Wir wollen die Chance aufs WM-Endspiel nutzen"

Für die Spieler der deutschen U 17-Nationalmannschaft steigt mit dem WM-Halbfinale gegen Argentinien am Dienstag (ab 9.30 Uhr, live bei Sky Sport News und FIFA+) die bisher größte Partie ihrer noch jungen Laufbahn. DFB-Trainer Christian Wück und Kapitän Noah Darvich sprechen am Tag davor über das große Duell und die bemerkenswerte Mentalität in der Mannschaft.

Christian Wück über...

... das WM-Halbfinale: Wir freuen uns alle sehr, dass wir in das Halbfinale gekommen sind. Für die Jungs ist das ein einmaliges Erlebnis. Wir wollen nun aber nicht stehenbleiben, wir wollen den Weg weitergehen und unsere Chance nutzen, ins WM-Endspiel zu kommen. Wir freuen uns auf das Spiel, das Stadion und die Zuschauer. Das wird ein schönes Spektakel für die Jungs werden. Wir sind gespannt, ob wir unsere Leistung auf den Platz bringen können.

... die Taktik: Wir sollten nichts groß verändern. Wir hatten zwar nicht viel Ballbesitz, aber auch wenig zugelassen und gegen technisch starke Spanier verdient gewonnen. Wir müssen von dem Gedanken des Ballbesitzes weg. Wir müssen wieder mehr über Effektivität reden in Deutschland. Da sind wir auf einem guten Weg. Wir wissen, was die Stärken der Argentinier sind, und sie wissen auch, wo unsere Stärken liegen. Beide Lager werden sich für das Halbfinale etwas einfallen lassen.

... die herausragende Mentalität der Mannschaft: Es ist ganz wichtig, dass wir dies als Trainerteam vorleben. Wir arbeiten bereits knapp drei Jahre lang mit dem Jahrgang zusammen und sind stolz auf seinen Weg. Nach dieser Mentalität sehnen sich viele in Deutschland. Wir müssen generell zu unserer deutschen Mentalität mit großem Willen zurück, für die wir im Ausland immer gefürchtet wurden. Da wollten wir die Jungs hinführen, und ich glaube, das ist uns gut gelungen.

... möglichen Druck: Das Erreichen des Halbfinals erzeugt genau das Gegenteil: Es war noch keine deutsche U 17-Mannschaft Weltmeister. Das ist unser großes Ziel. Wir wollten als Europameister solange im Turnier bleiben wie möglich. Das Halbfinale ist eine Riesengelegenheit für die Jungs. Wir werden mit 100 Prozent in das Spiel gehen, und dann wird die Tagesform entscheiden.

... die Reisestrapazen: Ich finde es nicht schlecht, dass wir etwas vom Land sehen. Wir sind nun in vielen Orten gewesen. Alle Stadien waren wunderschön und geeignet für das Turnier. Ich finde die Reisestrapazen erträglich. So wird uns auch nicht langweilig im Hotel.

Noah Darvich über...

... die Partie gegen Argentinien: Ich glaube, es wird ein schweres, intensives und hitziges Spiel. Wir freuen uns darauf und sind sehr, sehr heiß auf das WM-Halbfinale.

... die Besonderheit des Moments: Ich weiß nicht, wie oft wir das noch erleben können, in einem WM-Halbfinale zu stehen. Wir freuen uns darüber und sind stolz, dass wir das erreicht haben. Wir brauchen auch gegen Argentinien wieder die Mentalität der vergangenen Spiele. Diese zeichnet uns aus und macht uns als Team stark.

... die Zuschauer*innen in Indonesien: Wir fühlen uns von jedem Fan hier unterstützt. Es ist ein Ehre, dass so viele Leute zu unseren Spielen kommen. Wir genießen es einfach und sind glücklich darüber.

[dfb]