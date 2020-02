Wück vor Südkorea-Spiel: "Noch mal alle Kräfte bündeln"

Zwei Spiele, drei Punkte: Nach dem Auftaktsieg gegen Spanien gab es für die deutschen U 17-Junioren im zweiten Spiel beim Algarve Cup ein 0:2 gegen Gastgeber Portugal. Zum Abschluss des Turniers trifft die Auswahl von DFB-Trainer Christian Wück heute (ab 17 Uhr) im Estadio Municipal in Lagos auf Südkorea.

Wück sieht die Favoritenrolle nach den bisherigen Ergebnissen bei seiner Mannschaft: "Die Südkoreaner haben ihre beiden Spiele 0:3 verloren. Es ist zwar schwer, nach nur einem Tag Pause direkt wieder zu spielen. Wir wollen aber noch einmal alle Kräfte bündeln und den zweiten Sieg einfahren."

Das Turnier an der portugiesischen Küste dient als Vorbereitung auf die bald anstehende zweite EM-Qualifikationsrunde in Österreich. Zum Auftakt wartet am 25. März die Auswahl der Niederlande auf das DFB-Team. Weiter geht es mit Duellen gegen Gastgeber Österreich am 28. März und erneut Portugal am 31. März.

[dfb]