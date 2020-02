Wück vor Portugal-Spiel: "Eine besondere Situation für uns"

Der Start in den Algarve Cup hätte für die deutsche U 17-Nationalmannschaft nicht besser laufen können. Die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück setzte sich im portugiesischen Albufeira 2:1 gegen Spanien durch. Es war der erste Sieg der U 17 gegen den Nachwuchs der "Furia Roja" überhaupt.

Heute (ab 16 Uhr) folgt nun im zweiten Turnierspiel der Vergleich mit Gastgeber Portugal. "Eine besondere Situation für uns, denn im März treffen wir in der zweite EM-Qualifikationsrunde erneut auf die Portugiesen", sagt Wück vor dem Duell im Estadio Municipal in Lagos. "Ich erwarte heute einen starken Gegner, der uns ähnlich wie Spanien viel abverlangen wird."

Am Mittwoch (ab 17 Uhr) steht dann ebenfalls in Lagos das abschließende Turnierspiel gegen Südkorea an. In der EM-Qualifikation trifft Deutschland neben Portugal (31. März) auch auf die Niederlande (25. März) und Gastgeber Österreich (28. März).

