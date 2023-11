Wück über WM-Finalisten: "Die Jungs geben ihr Herz für unser Land"

Die deutschen U 17-Junioren stehen nach dem Elfmeterkrimi im Halbfinale gegen Argentinien im WM-Endspiel am Samstag (ab 13 Uhr MEZ, live bei Sky Sport News und FIFA+) im Manahan Stadium von Surakarta gegen den Sieger des zweiten Semifinales zwischen Mali und Frankreich. DFB.de hat die Stimmen zum Finaleinzug der Deutschen gesammelt.

Trainer Christian Wück: Wir sind sehr stolz und glücklich, dass wir es ins Finale geschafft haben. Die Jungs haben es in sich, auch den letzten Schritt zu gehen. Jetzt wollen wir auch die Goldmedaille haben. Ich glaube, dass sich die Fans in Deutschland schon lange nach so einer Mannschaft sehnen. Rassistische Kommentare von ein paar Idioten werden wir nicht verhindern können, die gibt es leider auf der ganzen Welt. Ich glaube aber, dass Deutschland mittlerweile sehr stolz auf das Team ist. Die Jungs geben ihr Herz für unser Land, sie sind alle in Deutschland geboren, sind alle stolz, mit dem Adler auf der Brust spielen zu dürfen. Das ist eine ganz große Ehre, und genau das merkt man.

Doppeltorschütze Paris Brunner: Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir wollen jetzt auf jeden Fall noch den Titel holen und den Weg zusammen zu Ende gehen. Wir waren heute gut, aber ich weiß, dass wir es noch besser können. Das werden wir im Finale auch zeigen. Der Coach hatte gesagt, dass wir an uns glauben und als Team agieren sollen, das haben wir auch getan. Es hat funktioniert.

Kapitän Noah Darvich: Das Spiel heute hat einige Nerven gekostet, aber das gehört irgendwie auch zu unserem Team auch dazu. Der Ausgleichstreffer am Ende war extrem unglücklich, aber zum Glück haben wir auch gute Torhüter in Deutschland. Vor dem Spiel hat mir Konsti (Torhüter Konstantin Heide; Anm. d. Red.) gesagt, ich solle ruhig bleiben, er mache das schon. Ich hatte ihm das nicht so zugetraut, aber nach dem Spiel heute kann er mir sagen, was er will - ich glaub' ihm. (lacht) Wir werden im Endspiel alles versuchen, um zu gewinnen. Wir sind nicht hier hingereist, um Zweiter zu werden.

Konstantin Heide: Es war ein wirklich unfassbares Spiel, und ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft. Ich wusste, dass ich da sein werde, wenn ich spielen muss, spielen darf. Ich kenne meine Stärken und kann daraus genügend Selbstvertrauen schöpfen. Es ist unfassbar, wenn man bedenkt, dass wir bereits die Europameisterschaft gewonnen haben und nun die Chance auf den WM-Titel haben. Dafür müssen wir jetzt noch mal extrem viel investieren. Es war noch keine deutsche U17 Weltmeister. Es wäre Geschichte, doch es wartet ein sehr hartes Spiel auf uns.

Fayssal Harchaoui: Mir fehlen die Worte. Es ist einfach unbeschreiblich, was wir da gespielt haben auf dem Platz. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir einen geilen Kampf geliefert, geiler geht es einfach nicht. Man hat wirklich gesehen, dass jeder für jeden kämpft, auch wenn wir Krämpfe hatten und keiner mehr konnte. Ich denke, mehr Team geht nicht. Wir haben nie den Glauben verloren. Wir haben auf jeden Fall schon Geschichte geschrieben, aber wir wollen die Geschichte zu Ende schreiben. Wir sind nicht umsonst hierhin gekommen und haben unsere Kräfte auf dem Platz gelassen. Wir wollen das Turnier im Finale krönen.

Robert Ramsak: Mir fehlen die Worte. Unfassbar. Unbeschreiblich. Für uns war der Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit natürlich ein Schock. Doch mit Abpfiff der Partie war uns klar, dass wir beim Elfmeterschießen mit Überzeugung antreten und gewinnen werden. Mir war klar, dass ich ins untere rechte Eck schießen werde. Ich bin auf den Ball zugegangen, habe mich auf den Ball konzentriert und ihn dann reingehauen.

Kurt Rüger: Ich denke, dass wir erst morgen realisieren, was wir heute erreicht haben. Den Traum, mal für Deutschland in einem WM-Finale zu stehen, haben wir uns selbst ermöglicht. Ich hatte gehofft, dass Konsti einen Elfmeter hält. Nachdem er dann so überragend die ersten beiden Versuche der Argentinier pariert hatte, war mir klar, dass wir die Partie gewinnen. Ich habe jedem der antretenden Schützen vertraut. Das ganze Turnier schon sind wir eine Mannschaft, die über die Mentalität kommt. Und in solchen Partien besitzen wir ebenfalls die nötige Klasse, um zu gewinnen. Das zeichnet uns aus. Wir stehen verdient im Finale und werden Weltmeister. Fertig.

Winners Osawe: Es war ein unglaubliches Gefühl, sowohl auf dem Feld als auch durch die Stimmung von den Rängen, von den Zuschauern, die mitgefiebert und uns unterstützt haben. Es war einfach ein verrücktes Spiel, das wir mit unserer Mentalität und unserer individuellen Qualität gewonnen haben. Ich bin einfach nur glücklich und fröhlich, im Finale zu stehen. Das ist das beste Gefühl, das es gibt. Konsti hat heute einfach gezeigt, dass jeder in unserem Team wichtig und allzeit bereit ist. Er hat heute sein Debüt gemacht und eine überragende Leistung abgerufen. Verdienter "Man of the Match". Das Team und ich gönnen ihm das von Herzen.

[dfb]