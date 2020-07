Wück über Talent Wirtz: "Lasst den Jungen einfach kicken"

Sollte er im Endspiel auflaufen, wäre Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen mit 17 Jahren, zwei Monaten und einem Tag der jüngste Spieler, der je in einem DFB-Pokalfinale zum Einsatz gekommen ist. DFB-Trainer Christian Wück schreibt über ein außergewöhnliches Talent, das zurecht hohe Erwartungen weckt. Das aber auch noch viel vor sich hat.

"Mich haben zuletzt viele Weggefährten, Trainerkollegen und Journalisten gefragt, was ihn auszeichnet. Flo ist unheimlich spielintelligent. Er erkennt Situationen auf dem Fußballplatz innerhalb kürzester Zeit und zieht die richtigen Schlüsse. Was ihn so besonders macht und von vielen anderen Jugendspielern abhebt, ist seine hervorragende Ausbildung im basistechnischen Bereich. Er ist beidfüßig und hat eine unheimlich gute Technik. Bei uns in der U 17-Nationalmannschaft spielt er hinter den Spitzen auf der Zehn. Allerdings haben wir ihn nie in eine Rolle gedrängt, weil wir das Potenzial der Spieler erkennen und ihre Kreativität fördern wollen. Aber insgesamt verfügt Flo über eine beeindruckende Flexibilität, so dass er auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann.

Wir beim DFB haben ihm gesagt, dass er auf dem richtigen Weg, der Schritt zum Bundesliga-Stammspieler oder sogar später einmal in die U 21- oder A-Nationalmannschaft aber logischerweise noch sehr weit ist. Deswegen sage ich: Lasst den Jungen einfach kicken, lasst ihn seine Spielfreude und Kreativität auf dem Rasen ausleben, lasst ihn möglichst lange auf dieser Euphoriewelle weitersurfen.

In jeder Entwicklung eines Talents gibt es Dellen. Eine Entwicklung verläuft nie linear. Auch bei Flo wird noch der eine oder andere Rückschlag kommen, das ist ja ganz normal. Daraus kann er genauso viele Erkenntnisse ziehen wie aus der aktuellen Phase. Oder aus seiner Zeit in der U 15 und U 16, die noch gar nicht so lange her ist: Flo hatte leichte körperliche und athletische Probleme, als wir in der U 15-Nationalmannschaft mit ihm angefangen haben. Er hatte leider häufig mit muskulären Beschwerden zu kämpfen. Sowohl der 1. FC Köln als auch Bayer 04 Leverkusen haben in diesem Bereich ebenfalls bei ihm angesetzt. In den vergangenen beiden Jahren hat er dementsprechend mit Blick auf seine Athletik eine positive Entwicklung genommen. Flo hat sich stark im Zweikampf verbessert und ist robuster geworden. Ich hoffe, er geht diesen Weg weiter."

Die jüngste Elf im Pokalfinale

Julian Draxler 17 Jahre, 8 Monate, 1 Tag (FC Schalke 04/2011)

Bernhard Kluth 17 Jahre, 11 Monate, 17 Tage (Fortuna Düsseldorf/1937)

Christian Fiedler 18 Jahre, 2 Monate, 16 Tage (Hertha BSC Amateure/1993)

Uli Stielike 18 Jahre, 7 Monate, 8 Tage (Borussia Mönchengladbach/1973)

Christian Pulisic 18 Jahre, 8 Monate, 9 Tage (Borussia Dortmund/2017)

Roque Santa Cruz 18 Jahre, 8 Monate, 20 Tage (FC Bayern München/2000)

Pierre-Emile Höjbjerg 18 Jahre, 9 Monate, 12 Tage (FC Bayern München/2014)

Horst Trimhold 18 Jahre, 10 Monate, 23 Tage (ETB Schwarz-Weiß Essen/1959)

Matthew Spiranovic 18 Jahre, 10 Monate, 29 Tage (1. FC Nürnberg/2007)

Ernst Sontow 18 Jahre, 11 Monate, 16 Tage (FC Schalke 04/1936)

Hans Rigotti 19 Jahre, 20 Tage (FC Bayern München/1966)

