Wück nominiert Kader für EM-Qualifikation

Für die U 17-Junioren stehen im März entscheidende Spiele an. Vom 22. bis 27. März wird in der Türkei die zweite EM-Qualifikationsrunde ausgespielt. Dabei geht es am 22. März (ab 13.30 Uhr) gegen Gastgeber Türkei, am 25. März (ab 10 Uhr) gegen Finnland und zum Abschluss am 28. März (ab 13 Uhr) gegen Spanien. Alle drei Partien werden im Arslan Zeki Demirci Sport Complex in Manavgat ausgetragen.

Für die Endrunde der EURO qualifizieren sich die Sieger sowie die sieben besten Zweitplatzieren aus den acht Qualifikationsgruppen. DFB-Trainer Christian Wück hat nun den 20-köpfigen Kader für das Miniturnier benannt, weitere 15 Spieler stehen auf Abruf bereit.

"Die Qualifikationsrunde in der Türkei gegen den Gastgeber, Finnland und Spanien ist für uns eine große Herausforderung. Wir fiebern seit langem diesem Turnier entgegen und sind überzeugt, mit diesem Jahrgang die Chance zu haben, uns für die Europameisterschaft in Ungarn zu qualifizieren", sagt Wück. "Dabei wissen wir, dass drei schwierige Spiele vor uns liegen mit Gegnern, die uns alles abverlangen werden. Wir alle wollen Deutschland so gut wie möglich vertreten und unser Ziel, die EM-Endrunde, fest im Auge behalten."

[dfb]