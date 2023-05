Wück nominiert Kader für EM in Ungarn

Duell mit dem Titelverteidiger: Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in Ungarn eine schwere Gruppe erwischt. In Gruppe C trifft das DFB-Team auf den aktuellen Europameister Frankreich sowie auf Portugal und Schottland. Die Gruppenphase wird vom 17. bis 24. Mai ausgespielt. Alle Erst- und Zweitplatzieren qualifizieren sich für das Viertelfinale am 27. Mai. Die Halbfinalpartien werden am 30. Mai ausgetragen, das Endspiel steigt am 2. Juni.

DFB-Trainer Christian Wück hat für die Endrunde in Ungarn nun seinen 20-Köpfigen Kader nominiert, in dem zwei Torhüter und 18 Feldspieler aufgeboten sind.

"Wir freuen uns sehr auf den Höhepunkt mit dem Jahrgang 2006. Die Europameisterschaft in Ungarn ist für uns alle eine große Möglichkeit sich international zu beweisen", sagt Christian Wück. "Eine herausfordernde Gruppenphase wird zeigen wohin unser Weg gehen wird. Neben dem großen Ziel Europameister zu werden, wollen wir durch gute Leistungen Deutschland ordentlich vertreten und uns für die mögliche Weltmeisterschaft qualifizieren.“

[dfb]