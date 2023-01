Wück nominiert Kader für Algarve Cup

Auf die U 17-Junioren wartet mit dem Algarve Cup vom 5. bis 15. Februar 2023 in Portugal die Generalprobe für die zweite EM-Qualifikationsrunde im März. Cheftrainer Christian Wück hat jetzt den 22-köpfigen Kader für das Vorbereitungsturnier am Atlantik nominiert.

"Wir sind sehr froh, in Portugal an einem so hochkarätig besetzten Turnier teilnehmen zu können", sagt Wück. "Als Generalprobe zur EM-Qualifikation wollen wir versuchen, die letzten internen Fragen bezüglich der ein oder anderen Positionsbesetzung zu klären und mit dem nötigen Selbstvertrauen im März in die Qualifikationsspiele zu starten."

Zum Auftakt geht es am 10. Februar (ab 16 Uhr) in Lagos gegen die Gastgeber, am 12. Februar (ab 14 Uhr) an noch nicht bekanntem Spielort gegen EM-Qualifikationsgegner Spanien und zum Abschluss am 14. Februar (ab 12 Uhr) erneut in Lagos gegen die Niederlande. Die EM-Qualifikation gegen die Spanier, Gastgeber Türkei und Finnland findet vom 22. bis 27. März statt. Für die Endrunde qualifizieren sich der Sieger sowie die sieben besten Zweitplatzierten aus den acht Qualifikationsgruppen.