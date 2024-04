Wück nominiert 22 Spieler für Duelle gegen die Niederlande

Die zweite Mai-Woche 2024 werden einige Nachwuchsspieler der U 15-Nationalmannschaft sicher nicht so schnell vergessen: Es sind die Tage ihrer ersten Länderspiele. Die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück trifft am 7. Mai (ab 12 Uhr) und am 10. Mai (ab 15 Uhr) in zwei Vergleichen in Bad Pyrmont auf die Niederlande. Dafür hat der künftige Bundestrainer der DFB-Frauen zwei Torhüter und 20 Feldspieler berufen.

"Wir sind sehr gespannt auf die ersten Länderspiele des Jahrgangs 2009 gegen die Niederlande", sagt Wück. "Die Duelle werden uns aufzeigen, wo wir mit der Mannschaft stehen und auf welchem Entwicklungsstand wir uns gerade befinden."

Karten sind im DFB-Ticketshop erhältlich. Sie kosten fünf Euro für einen Stehplatz (ermäßigt drei Euro). Darüber hinaus gibt es Gruppentickets ab zehn Personen (für zwei Euro pro Person). Rollstuhlfahrer inklusive Begleitung zahlen drei Euro. Das Stadion öffnet an beiden Spieltagen 60 Minuten vor dem Anpfiff.