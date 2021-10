Wück nominiert 22 Spieler für die Duelle mit der Schweiz

Im September kehrten die U 16-Junioren nach der Corona-Zwangspause mit zwei Remis in den Partien gegen Österreich auf den Platz zurück, im Oktober steht mit zwei Duellen gegen die Schweiz gleich der nächste Länderspiel-Doppelpack an. DFB-Trainer Christian Wück nominierte für die Begegnungen am 26. und 27. Oktober (jeweils ab 15 Uhr) auf der Sportanlage Balz im schweizerischen Bad Zurzach insgesamt 22 Spieler, 14 weitere stehen auf Abruf bereit.

"Wir geben weiteren 22 Spielern des Jahrgangs die Möglichkeit, international Erfahrungen zu sammeln und sich zu beweisen", erklärt Wück sein Aufgebot und erwartet anspruchsvolle Partien: "Unser Nachbarland Schweiz besticht durch eine qualitativ sehr gute Ausbildung im Jugendfußball. Daher werden es zwei sehr interessante Vergleiche."