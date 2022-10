Wück mit 20 Spielern in EM-Qualifikation

DFB-Trainer Christian Wück hat seinen Kader für die erste Runde der EM-Qualifikation in Moldawien vom 13. Oktober bis 26. Oktober bekanntgegeben. Das U 17-Aufgebot umfasst 20 Spieler, 18 weitere Akteure stehen auf Abruf bereit.

Für die deutsche U 17-Nationalmannschaft steht dann ein Turnier mit drei Länderspielen auf dem Programm. Am 19. Oktober (ab 12 Uhr) heißt in Orhei der Gegner Moldawien, am 22. Oktober (ab 12 Uhr) spielt das DFB-Team in Chisinau gegen Lettland, ehe es zum Abschluss am 25. Oktober (ab 12 Uhr) erneut in Chisinau gegen die Slowakei geht. Die ersten beiden Mannschaften aus jeder Gruppe sowie die vier besten Drittplatzierten qualifizieren sich für die Eliterunde, die ebenfalls in einer Vierergruppe ausgespielt wird.

