Wück fährt mit 18 Spielern zum Algarve Cup

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft startet Anfang Februar beim Algarve Cup in Portugal ins neue Jahr. DFB-Trainer Christian Wück hat heute seinen 18-köpfigen Kader für das Turnier an der portugiesischen Algarveküste nominiert. Acht weitere Akteure stehen auf Abruf bereit.

"Wir haben beim Algarve Cup letztmalig die Möglichkeit, uns vor der Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft mit Topteams zu messen", sagt Wück. "Hierfür werden wir mit dem bestmöglichen Kader anreisen, um gegen die Teams aus Spanien, Portugal und Südkorea den Ernstfall zu proben."

In den drei Partien gegen Spanien am 8. Februar, Gastgeber Portugal am 10. Februar und Südkorea am 12. Februar bereitet sich der deutsche Nachwuchs auf die 2. EM-Qualifikationsrunde vom 22. bis 31. März vor, wo es gegen Gastgeber Österreich, Portugal und die Niederlande um einen Platz bei der EURO in Estland vom 21. Mai bis 6. Juni geht. Der Gruppensieger und die sieben der acht Zweitplatzierten mit der besten Bilanz gegen den Ersten und Dritten der Gruppe buchen das Ticket ins Baltikum.