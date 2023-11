Wück: "Alle Einwechslungen hatten eine Wirkung auf das Spiel"

Der WM-Traum der deutschen U 17-Nationalmannschaft lebt weiter. Der Europameister setzte sich in einem spannenden Achtelfinale im indonesischen Bandung mit 3:2 gegen die USA durch und trifft in der Runde der letzten acht Teams am Freitag (ab 9.30 Uhr, live bei Sky Sport) auf Spanien. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel.

Trainer Christian Wück: Ich bin natürlich sehr glücklich, dass wir gewonnen haben und jetzt im Viertelfinale stehen. Trotz der Müdigkeit und der Spielart des Gegners haben die Jungs gut dagegengehalten. Ich glaube, alle Einwechslungen, die wir heute getätigt haben, hatten eine Wirkung auf das Spiel. Man hat heute gesehen, wenn es mannschaftlich nicht ganz so läuft, wie wir uns das vorstellen, dass alle drei Tore durch individuelle Qualität entstehen können. Nach dem Spiel in der EM-Qualifikation treffen wir am Freitag erneut auf Spanien. Wir wissen, wie sie spielen und sie wissen, wie wir spielen. Bei uns kommt es jetzt auf die Regeneration an. Wir wollen die Tage bis zum Viertelfinale bestmöglich nutzen, um eine schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz zu haben und gegen Spanien zu bestehen.

Kurt Rüger: Die USA haben es richtig gut gemacht, wir hatten wenig Chancen und es war schwer für uns, ins Spiel zu finden. Jeder im Team hat seine individuellen Stärken, wir versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen und die Schwächen der anderen durch eigene Stärken zu beheben. So haben wir uns am Ende durchgesetzt. Wir sind einfach eine coole Truppe und mit unserer individuellen Klasse können wir jetzt ganz weit kommen.

Finn Jeltsch: Wir haben gegen ein gutes USA dagegengehalten, alles rausgehauen und uns in den letzten Momenten dazwischengeworfen. Ich würde sagen, alle Einwechslungen haben sich ausgezahlt, insbesondere Bilal Yalcinkaya. Er kommt rein und trifft direkt mit seinen ersten Ballkontakten. Ich bin stolz auf die gesamte Mannschaft.

Max Moerstedt: Zu Beginn des Spiels hatten wir wenig Lösungen, umso wichtiger war das Führungstor. Im Anschluss war das Spiel ein bisschen zerfahren. Am Ende haben wir es gut verteidigt und mit Mentalität wett gemacht, was wir nicht spielerisch lösen konnten. Natürlich bin ich froh, zu treffen und dem Team zu helfen. Wir sind alle überglücklich, dass wir weitergekommen sind und jetzt im Viertelfinale stehen.

Max Herwerth: Wir haben uns heute echt schwergetan, weil die USA ein guter Gegner waren. Der Wille, weiterkommen zu wollen, und der Teamgeist, haben uns den entscheidenden Vorteil gebracht. Deswegen stehen wir jetzt im Viertelfinale. Ich probiere in jeder Minute auf dem Platz, der Mannschaft zu helfen.

Bilal Yalcinkaya: Nach meiner Einwechslung wollte ich der Mannschaft helfen, was mir mit meinen ersten Ballkontakten und dem entscheidenden Siegtreffer gelungen ist. Die Erleichterung ist groß, eine Runde weiter zu sein. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft.