Gute Laune unter der Sonne im Trainingslager in Sanou

Intensiver Austausch in Spanien: die Trainerinnen und Trainer der Frauen-Nationalteams

Workshop mit Voss-Tecklenburg, Carlson und U-Trainer/innen

Premiere im weiblichen U-Teams-Bereich: Zum Auftakt des neuen Jahres findet derzeit im Rahmen des gemeinsamen Trainingslagers der U 16- und U 17-Juniorinnen im spanischen Salou ein Treffen aller Trainerinnen und Trainer der weiblichen Nationalmannschaften statt. Unter Federführung von Britta Carlson, der Koordinatorin für U-Mannschaften und Assistenztrainerin der Frauen-Nationalmannschaft, stehen neben dem intensiven Austausch auch gemeinsame Workshops an.

Zusammen mit Carlson ist der Trainerstab der Frauen-Nationalmannschaft vor Ort: Neben Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg noch ihre weiteren Assistenten Thomas Nörenberg und Patrik Grolimund, der den Schwerpunkt Athletik betreut. Als Cheftrainer/innen der U-Teams sind Bettina Wiegmann (U 15), Anouschka Bernhard (U 16), Friederike Kromp (U 17), Michael Urbansky (U 19) und Kathrin Peter (U 20) dabei, sowie Silke Rottenberg, die für den U-Bereich der Torhüterinnen verantwortlich ist.

"Dieses gemeinsame Treffen im Rahmen des Wintertrainingslagers von U 16 und U 17 bietet die einmalige Möglichkeit uns auf allen Ebenen intensiv auszutauschen", erläutert Britta Carlson. "Mit Kathrin, Fritzy und Michael haben wir drei neue Gesichter in unserem Nachwuchsbereich und wir nutzen die Zeit, um die Arbeitsweise des jeweils anderen besser kennenzulernen, uns über die Talente auszutauschen, die Umsetzung unserer sportlichen Leitlinien zu intensivieren und um in kleinen Workshops die Themen im Rahmen des DFB-Projektes Zukunft weiblich aufzugreifen. Zudem findet während der Maßnahmen ein aktives Coach to Coach statt; wir wollen voneinander lernen."

U 17, U 19 und U 20 vor wichtigen Spielen

Das erste Turnier des neuen Jahres bestreitet die U 17-Auswahl, die vom 10. bis 21. März in den Niederlanden zur EM-Qualifikation antreten muss. Das Team von Trainerin Friederike Kromp trifft auf Kroatien, Schottland und den Ausrichter Niederlande. Auch die U 19-Juniorinnen von Trainer Michael Urbansky müssen sich zunächst für die EM qualifizieren. Das Team trifft vom 5. bis 14. April in Nordirland auf Israel, Dänemark und die Ausrichternation. Die EM-Endrunde findet dann Ende Juli in Georgien statt.

Im Sommer wird schließlich in Costa Rica und Panama die U 20-WM der Frauen ausgetragen. Das Team von Trainerin Kathrin Peter ist dafür schon qualifiziert, der genaue Austragungszeitraum wird von der FIFA noch festgelegt.

[as]