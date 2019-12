Workshop der Elite-Jugend-Trainer: Teilnehmer verlängern Lizenz

Volles Programm: Rund 100 Teilnehmer haben am Wochenende in der Sportschule Kaiserau mit dem Elite-Jugendtrainer-Workshop des DFB ihre Lizenz verlängert. Theorie und Praxis gingen dabei Hand in Hand.

In Kleingruppen setzten sich die Trainer praxisnah vor allem mit zwei Themen auseinander: Training des Torabschlusses unter wettspielgemäßen Bedingungen und Verteidigen im Strafraum – Übergang von der Raum- in die Manndeckung. Vorab konnten sie sich über den Online-Campus in Edubreak auf die Fortbildung vorbereiten und sich bereits mit den DFB-Leitlinien auseinandersetzen.

Die Theorie- und Praxiseinheiten wurden von den DFB-Ausbildern Thomas Roy, Markus Reiter, Stephan Howaldt, Ralf Peter, Maik Halemeier und Lennart Claussen sowie von der Verbandssportlehrerin Caroline Kunschke gestaltet. Zu Gast waren die DFB-Trainer Marc-Patrick Meister (U 15) und Manuel Baum (U 20). Marc Meister stellte dabei eine Demoeinheit zum Thema "Trainingsmöglichkeiten zur Steigerung der Torgefährlichkeit" und Manuel Baum zum Thema "Umschalten aus der Offensive in die Defensive tief in der gegnerischen Hälfte" jeweils mit dem Transfer zu den DFB-Leitlinien vor.

Neben intensiven Einheiten auf den Plätzen und in den Theorieräumen gab es trotzdem Gelegenheit für gemütliches Beisammensein beim Public-Viewing des Topspiels zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München und einen Austausch untereinander. Am Sonntagmittag gingen zwei intensive Tage im SportCentrum Kaiserau zu Ende.