Woltemade: "Deutschland hat gute Spieler"

Die deutsche U 21 startet am Freitag (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in Saarbrücken gegen die Ukraine in die neue Länderspielsaison. Am Dienstag (ab 19 Uhr, live auf ProSieben MAXX) folgt der Auftakt in die EM-Qualifikation gegen Gastgeber Kosovo. Auf DFB.de sprechen der Hoffenheimer Stürmer Maximilian Beier und der Bremer Nick Woltemade über die Erwartungen an den "neuen" Jahrgang.

Maximilian Beier über...

... seine Nominierung: Ich habe mich sehr über den Anruf des Trainers und die Einladung zur U 21 gefreut. Es ist immer eine große Ehre, für Deutschland zu spielen. Ich kenne ja auch noch viele Spieler von früheren Lehrgängen. Deshalb habe ich mich direkt auf die Leute und die Nominierung gefreut.

... die vergangene EM: Es bringt nichts, an die vergangene Europameisterschaft zu denken. Sie war nicht gut. Das muss man auch einfach so sagen. Wir haben einen neuen Kader, neue Spieler. Da müssen wir das Beste draus machen.

... seine Ambitionen: Mein Ziel ist es, erst mal in dem Lehrgang einen guten Eindruck beim Trainer und seinem Team zu hinterlassen. Und klar, ich will öfter bei der U 21 spielen.

... "große" Spielen: Für mich sind das ganz normale Spiele. Ich spiele zwar gerne abends bei Flutlicht, aber das hat keinen Einfluss auf meine Leistung. Das hat auch nichts mit den Gegnern oder sonstigen Umständen zu tun. Das ist einfach so, dass ich da performe.

Nick Woltemade über...

... seine Nominierung: Ich bin sehr froh über meine Nominierung. Ich kenne die Jungs alle sehr gut und schätze das Wiedersehen. Der U 21 wird in Deutschland viel Aufmerksamkeit geschenkt. Darüber freut man sich dann als Spieler besonders.

... die vergangene EURO: Ich glaube, wir sollten allgemein auf die erfolgreiche Zeit schauen. Nur weil ein Turnier mit schweren Gegnern und unangenehmen Spielen nicht erfolgreich war, sollten wir die vergangenen Erfolge nicht vergessen. Deutschland ist erfolgreich und hat gute Spieler. Das wollen wir uns in den Kopf setzen, um auf dem Platz zu zeigen, dass wir wieder erfolgreich sein können.

... seinen Spielertyp: Die Hauptsache ist es zu spielen. Die Betitelung des DFB als Mittelfeld/Sturm finde ich sehr passend für mich. Ich spiele beide Positionen gerne. Ich bringe sowohl eine gute Übersicht auf dem Feld mit als auch eine für meine Position gewisse Körperlichkeit. Ebenfalls weiß ich es, meine Mitspieler in Szene zu setzen. Ich glaube, dass es einer meiner Stärken ist die Anforderungen der beiden Positionen gut zu erfüllen.

... seine neue Rückennummer 10: Das ist reiner Zufall. Die Nummer wurde vom DFB bestimmt. Schlussendlich ist es mir egal, welche Nummer ich auf dem Rücken trage. Vielmehr denke ich, dass die Besonderheit der Nummer 10 mehr ein Mediending ist.

[dfb]