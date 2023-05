Wolfsburgs Popp ist Torschützenkönigin

Alexandra Popp, Kapitänin des VfL Wolfsburg, wurde nach dem 2:1 (2:1) gegen den SC Freiburg zum ersten Mal als Torschützenkönigin der FLYERALARM Frauen-Bundesliga ausgezeichnet. Mit 16 Toren erzielte sie in der Saison 2022/2023 die meisten Treffer der Liga und belegt vor Lara Prasnikar (Eintracht Frankfurt, 14 Tore) sowie Lea Schüller (FC Bayern München, 14 Tore) den ersten Platz in der Rangliste der Torjägerinnen. Für ihre 16 Saisontreffer bekam die Nationalspielerin die Torjägerinnenkanone des kicker überreicht.

Damit schoss Popp in dieser Spielzeit genauso viele Tore wie Vorjahres-Siegerin Schüller in der Saison 2021/2022 und benötigte gemeinsam mit der Münchenerin so wenige Tore für diese individuelle Auszeichnung wie noch nie. Für Alexandra Popp ist es nach 15 Saisons in der Frauen-Bundesliga mit dem FCR 2001 Duisburg sowie dem VfL Wolfsburg und vereinsübergreifend 134 Ligatoren das erste Mal, dass sie den Titel der Torschützenkönigin für sich beanspruchen kann. Dass eine Wolfsburgerin diese Auszeichnung errungen hat, ist bereits drei Jahre her. Damals sicherte sich Pernille Harder mit 27 Treffern die Torjägerinnenkanone.

[dfb]