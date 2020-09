Wolfsburgs Hendrich: "Es gibt keine leichten Aufgaben mehr"

Zwölf Vereine, ein Ziel: der Saisonstart der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Am 4. September (ab 19.15 Uhr, live auf Eurosport) geht es mit dem Topspiel von Titelverteidiger VfL Wolfsburg gegen die SGS Essen wieder los. In einer Serie stellt DFB.de bis dahin eine Protagonistin jeder Mannschaft vor. Heute: Nationalspielerin Kathrin Hendrich, die in diesem Sommer vom FC Bayern München nach Wolfsburg gewechselt ist.

DFB.de: Frau Hendrich, Sie starten am Freitag mit einem Heimspiel gegen die SGS Essen in die neue Saison der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Sind Sie bereit?

Kathrin Hendrich: Auf jeden Fall. Wir haben hart gearbeitet. Es kann losgehen. Wir freuen uns riesig darauf, dass es jetzt wieder losgeht.

DFB.de: Ist die Finalniederlage in der Champions League gegen Olympique Lyon also abgehakt?

Hendrich: Ja, ein paar Tage hat es allerdings schon gedauert. Es bringt aber nichts, dass wir uns noch länger über die vergebenen Möglichkeiten ärgern. Ich habe Anfang der Woche fast zwei Tage komplett abschalten können. Das war wichtig, um diese Enttäuschung aus dem Kopf zu bekommen. Das Thema ist Vergangenheit. Wir schauen ab sofort nur noch nach vorne. Da warten die Dinge, die wir beeinflussen können. Lyon und die Champions League müssen jetzt Geschichte sein. Die Gegenwart ist die Bundesliga. Das zählt.

DFB.de: Wie bewerten Sie den Auftakt gegen Essen?

Hendrich: Das ist ein Gegner, der immer gefährlich ist. Sie hatten im Sommer zwar einen größeren Umbruch, sind aber dafür bekannt, immer wieder neue talentierte Spielerinnen hervorzubringen. Essen zählt zur Spitzengruppe in Deutschland. Ich kann mich an viele enge Begegnungen mit ihnen erinnern. Wir sind gewarnt und werden diese Aufgabe sehr ernst nehmen. Das ist ein komplizierter Auftakt für uns. Ich freue mich aber auch deshalb so darauf, weil wir unter Flutlicht spielen werden. Ich persönlich liebe Abendspiele. Da ist die Atmosphäre immer toll. Schade ist es natürlich, dass keine Fans da sein werden.

DFB.de: Vor der Länderspielpause geht es dann noch zur TSG Hoffenheim. Kein einfacher Start für Wolfsburg.

Hendrich: Das stimmt. Aber letztlich ist es auch so, dass es in Deutschland keine leichten Aufgaben mehr gibt. Wir werden vom ersten Spieltag an die Gejagten sein. Diese Rolle ist Wolfsburg gewohnt. Für mich ist es auf jeden Fall eine Veränderung. Ich bin sehr gespannt, wie es sich anfühlt, in jedem Spiel Favorit zu sein.

DFB.de: Sie sind in diesem Sommer vom FC Bayern nach Wolfsburg gekommen. Wie kam es dazu?

Hendrich: Ich hatte zwei tolle Jahre in München. Aber ich bin mit 28 Jahren nicht mehr die Jüngste und habe in mir gespürt, dass ich mich gerne nochmal verändern möchte. Ich habe mir dann überlegt, wie das aussehen könnte. Vielleicht ins Ausland? Vielleicht zu einem Verein, bei dem ich nebenbei meine berufliche Zukunft planen kann? Aber dann kam die Anfrage aus Wolfsburg und da musste ich nicht lange überlegen. Beim VfL werde ich nochmal ganz neu gefordert.

DFB.de: Mit welchen Zielen wechseln Sie nach Wolfsburg?

Hendrich: Es ist klar, dass wir nicht um die goldene Ananas spielen werden. In Wolfsburg gibt es immer den Anspruch, möglichst viele Titel in einer Saison zu gewinnen. Das reizt mich unheimlich. Hier sind die Ansprüche sehr hoch, vielleicht sogar noch etwas höher als in München. Genau das wollte ich auch. Ich bin davon überzeugt, dass ich noch mehr aus mir rausholen kann. Und natürlich möchte ich am Ende der Saison im besten Fall mindestens einen Titel feiern. Deshalb bin ich nach Wolfsburg gekommen.

DFB.de: Teilen Sie die Einschätzung, dass der FC Bayern sich ebenfalls beachtlich verstärkt hat und ein Gegner auf Augenhöhe sein wird?

Hendrich: Ja, ganz sicher. Aus der eigenen Erfahrung kann ich das ganz gut einschätzen. Ich habe in der vergangenen Saison sozusagen noch auf der anderen Seite gestanden. Schon da waren es häufig enge Duelle. In der vergangenen Saison beispielsweise haben wir mit München zweimal Unentschieden gespielt gegen Wolfsburg. Wir hätten auch gewinnen können. Ich hatte schon den Eindruck, dass wir auf Wolfsburger Niveau gespielt haben.

DFB.de: Warum hat es dann nicht zur Meisterschaft mit dem FC Bayern gereicht?

Hendrich: Weil uns die Konstanz gefehlt hat. Wir haben gegen die vermeintlich schwächeren Gegner zu häufig Punkte liegen gelassen. Das ist Wolfsburg nicht passiert. Das ist meiner Meinung nach auch ein Zeichen von großer Qualität.

DFB.de: Wie sind Sie aufgenommen worden in Wolfsburg?

Hendrich: Trotz der besonderen Umständen wirklich super! Durch die Corona-Pandemie hatte ich ja einen ganz ungewöhnlichen Start. Als ich kam, sind wir fast direkt in die Champions League gestartet. Normalerweise ist es ja so, dass man zu einem neuen Verein kommt und dann acht Wochen Vorbereitung auf dem Programm. Die ersten 14 Tage kann man gut nutzen, um erstmal anzukommen und die neuen Abläufe zu verstehen. Das ist alles weggefallen. Ich musste vom ersten Training an Vollgas geben und die Wolfsburger Spielidee im Eiltempo kennenlernen. Aber mir haben alle den Einstieg hier sehr leicht gemacht.

DFB.de: Kam es Ihnen entgegen, dass Sie den Großteil der Mannschaft zum Beispiel von der DFB-Auswahl schon kannten?

Hendrich: Das war gerade in dieser Situation ein riesiger Vorteil und hat mir das Einleben sehr einfach gemacht. Ich bin super aufgenommen worden. Trotzdem war es mit Umzug und direkt Champions League natürlich eine stressige Zeit. Es ist gerade alles ziemlich besonders.

[sw]