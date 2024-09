Wolfsburg zieht souverän ins Achtelfinale ein

Titelverteidiger VfL Wolfsburg steht als erstes Team im Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen. Die Wölfinnen, zuletzt zehnmal in Folge Pokalsieger, feierten mit dem 6:0 (3:0) in der zweiten Runde beim Nordost-Regionalligisten Hertha BSC ihren 51. Sieg im nationalen Pokalwettbewerb in Serie.

Bis zur 21. Minute hielten die Berlinerinnen den Rekordpokalsieger vor 3068 Zuschauer*innen im Stadion auf dem Wurfplatz erfolgreich in Schach, dann sorgte Chantal Hagel für den Führungstreffer des Favoriten. Danach tat sich der VfL deutlich leichter und schraubte das Ergebnis nach Treffern von Lynn Wilms (27.) und Fenna Kalma (39.) bis zur Pause weiter in die Höhe. In der zweiten Halbzeit legten Vivien Endemann (49.) und Ariana Arias (63.) und erneut Wilms (87.) weitere Tore zum Endstand nach.

Weiter geht es am Samstag mit fünf Partien, am Sonntag folgen weitere neun, ehe am Mittwoch im Gastspiel von Eintracht Frankfurt beim 1. FFV Erfurt der letzte Achtelfinalist ermittelt wird. Das Achtelfinale steigt dann vom 22. bis 24. November, die Runde der besten Acht vom 11. bis 13. Februar 2025. Die Halbfinalspiele sind für den 22. und 23. März 2025 terminiert, ehe am 1. Mai 2025 das große Finale im Kölner RheinEnergieStadion steigt.