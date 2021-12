Wolfsburg wahrt Viertelfinalchance

Der VfL Wolfsburg wahrt seine Chance auf das Viertelfinale der Women's Champions League. Die DFB-Pokalsiegerinnen schlagen Servette Genf auswärts 3:0 (1:0). Damit haben die "Wölfinnen" das Weiterkommen im abschließenden Spiel der Gruppe A gegen den FC Chelsea am kommenden Donnerstag (ab 21 Uhr) selbst in der Hand. Nur die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen die K.o.-Runde.

Ein Eigentor von Genfs Torhüterin Pereira (21.) brachte den VfL in der ersten Hälfte auf die Siegerstraße. Anschließend tat sich das Team von Trainer Tommy Stroot zwar lange schwer, den zweiten Treffer nachzulegen, die letzten Zweifel am Wolfsburger Sieg erloschen aber spätestens mit dem 2:0 in der 83. Minute: Jill Roords strammer Schuss rutschte der Genfer Torhüterin durch die Arme. Den Schlusspunkt setzte Nationalspielerin Tabea Waßmuth in der dritten Minute der Nachspielzeit.