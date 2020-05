Wolfsburg verlängert mit Sara Doorsoun

Der VfL Wolfsburg setzt kurz vor dem Restart der FLYERALARM Frauen-Bundesliga ein Zeichen und hat den Vertrag mit Nationalspielerin Sara Doorsoun vorzeitig bis 2023 verlängert. Die 28 Jahre alte Abwehrspielerin war 2018 von der SGS Essen zum aktuellen Deutschen Meister und Tabellenführer gewechselt und holte mit dem VfL in ihrer ersten Saison das Double. Ursprünglich lief der Vertrag noch bis zum Sommer 2021.

"Die Anfrage der VfL-Verantwortlichen, meinen Vertrag frühzeitig zu verlängern, habe ich als eine besondere Wertschätzung empfunden", sagt Doorsoun. "Dieses in mich gesetzte Vertrauen möchte ich nur zu gerne in den nächsten Jahren zurückgeben. Seit meinem ersten Tag fühle mich hier sehr wohl, die tägliche Arbeit mit meinen Mitspielerinnen sowie dem Trainerteam macht mir großen Spaß. Von daher musste ich nicht lange überlegen, diesen Weg bis mindestens 2023 fortzusetzen."

Lerch: "Sara hat ihren Platz im Team gefunden"

VfL-Trainer Stephan Lerch freut sich ebenfalls über die Vertragsverlängerung: "Sara hat sich bei uns schnell eingelebt und ihren Platz im Team gefunden. Das spricht für sie und ihren tollen Charakter. Vor allem mit ihrer Schnelligkeit und ihrer defensiven Zweikampfstärke verkörpert sie Attribute, die unserem Spiel auch in Zukunft sehr gut tun werden."

Doorsoun absolvierte bislang 34 Spiele für die Frauen-Nationalmannschaft. Für Wolfsburg lief die Abwehrspielerin in bislang 26 Partien der Frauen-Bundesliga, in drei DFB-Pokalspielen und in sechs Champions-League-Begegnungen auf. Am Freitag (ab 14 Uhr, live auf DFB-TV) geht es für Doorsoun und den VfL nach der Corona-bedingten Pause mit dem 17. Spieltag gegen den 1. FC Köln in den Saisonendspurt.

[dfb]