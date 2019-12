Lerch: "Eine reizvolle Herausforderung, um Titel in drei Wettbewerben zu spielen"

Wolfsburg-Trainer Lerch verlängert bis 2021

Doublegewinner VfL Wolfsburg wird auch in der kommenden Saison von Stephan Lerch trainiert. Wie der Klub heute mitteilte, hat der 35-Jährige seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert.

Der sportliche Leiter Ralf Kellermann, Vorgänger von Lerch auf der Trainerbank, freut sich über die Planungssicherheit. "Wir haben unsere Vorreiterrolle im deutschen Vereinsfrauenfußball in den letzten beiden Spielzeiten mit Stephan Lerch an der Spitze unseres Trainerteams untermauert und auch im internationalen Wettbewerb bewiesen, dass wir zu den absoluten Topteams Europas gehören", sagt der 50-Jährige.

In den bisherigen beiden Spielzeiten unter Lerch gewannen die Wölfinnen zweimal in Folge das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. "Es ist eine reizvolle Herausforderung, mit solch einem hochkarätigen Kader und tollen Persönlichkeiten aus verschiedenen Ländern um Titel in drei Wettbewerben zu spielen", sagt Lerch.

[sid]