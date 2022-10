Wolfsburg startet mit Sieg in Königsklasse

Der VfL Wolfsburg hat sich zum Auftakt in der Champions League für das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München warmgeschossen. Das Team um Nationalstürmerin Alexandra Popp besiegte den österreichischen Meister SKN St. Pölten mit 4:0 (2:0). Das Gipfeltreffen gegen den FCB steigt am Sonntag (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport, im BR und NDR).

Top-Torjägerin Ewa Pajor (8./15.), Nationalspielerin Lena Lattwein (56.) und Jill Roord (90.) waren für den Halbfinalisten der Vorsaison erfolgreich, der in der Gruppe B noch auf AS Rom und Slavia Prag trifft. Das Topduell gegen den FC Bayern erhält einen großen Rahmen: Bislang wurden über 15.000 Tickets für die Partie in der VW-Arena verkauft.

Pajor überragt mit zwei Toren

Die Wölfinnen rissen die Spielkontrolle umgehend an sich. Pajor, die in der Liga schon viermal traf, belohnte den deutschen Doublesieger früh nach einem Abwehrfehler der Gäste aus kurzer Distanz, dann legte die Polin mit einem Lupfer nach. Wolfsburg blieb dominant, St. Pölten, das erstmals in der Gruppenphase der Königsklasse dabei ist, lief nur hinterher.

Nach der Pause schnürte Pajor beinahe ihren Dreierpack, doch Gästetorhüterin Carina Schlüter wehrte ihren Kopfball noch ab, den Abpraller verwertete Lattwein. Der VfL, der seit fünf Partien gegen den Titelrivalen aus München ungeschlagen ist, kombinierte sich immer wieder gefällig in den Strafraum, dort fehlte es dem Bundesliga-Spitzenreiter aber häufig an der letzten Konsequenz.

[sid]