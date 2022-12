Wolfsburg mit Remis gegen Slavia Prag

Der Deutsche Meister VfL Wolfsburg hat in der UEFA Women's Champions League den vorzeitigen Gruppensieg in der Vorrundengruppe B verpasst. Der Tabellenführer der FLYERALARM Frauen-Bundesliga trennte sich vom sieglosen Schlusslicht Slavia Prag 0:0. Den Sprung in die K.o.-Phase hatten die Wölfinnen bereits am vergangenen Spieltag geschafft.

Vor 3000 Zuschauer*innen scheiterten die Gastgeberinnen immer wieder an Slavia-Torhüterin Olivie Lukasova. Bei drückender Überlegenheit vergab die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot zahlreiche gute Möglichkeiten zum Sieg. Den noch fehlenden Punkt zum Gruppensieg kann sich der VfL bei seiner letzten Vorrundenpartie am 22. Dezember (ab 18.45 Uhr, live auf DAZN) bei SKN St. Pölten in Österreich sichern.

Am Donnerstag hatte Bayern München durch ein 4:0 gegen den FC Rosengard in Schweden das Ticket für das Viertelfinale gelöst.