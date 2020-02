Wolfsburg kommt: Großes Los für Gütersloh

Titelverteidiger VfL Wolfsburg bekommt es im Viertelfinale um den DFB-Pokal der Frauen mit dem Zweitligisten FSV Gütersloh 2009 zu tun. Dies ergab die Auslosung, die in der ARD-Sportschau vom früheren Nationalspieler Cacau, Integrationsbeauftragter des DFB, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund unter der Leitung von DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius getätigt wurde. Als klassenhöheres Team muss der Pokalsieger der vergangenen fünf Ausgaben auswärts antreten.

In den weiteren Viertelfinalpartien kommt es zu Bundesligaduellen zwischen Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim sowie dem 1. FFC Turbine Potsdam und der SGS Essen. Der andere Zweitligist Arminia Bielefeld hat den SC Sand zu Gast.

Die Runde der letzten Acht wird am Wochenende des 21. und 22. März ausgetragen. In den Halbfinalspielen am 18./19. April werden die Finalisten ermittelt, die dann den Pokalsieg am 30. Mai (ab 17 Uhr) im Kölner Rhein-Energie-Stadion unter sich ausmachen.

Das Viertelfinale im Überblick:

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim

FSV Gütersloh 2009 - VfL Wolfsburg

1. FFC Turbine Potsdam - SGS Essen

Arminia Bielefeld - SC Sand