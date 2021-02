Wolfsburg holt Nationalspielerin Starke

Die deutsche Nationalspielerin Sandra Starke wechselt zur kommenden Saison der FLYERALARM Frauen-Bundesliga vom SC Freiburg zum VfL Wolfsburg. Die 27 Jahre alte Angreiferin hat beim VfL einen bis zum 30. Juni 2024 gültigen Vertrag unterschrieben. Starke ist nach Tabea Waßmuth, Lena Lattwein und Joelle Smits bereits die vierte neue Spielerin für den amtierenden Deutschen Meister und DFB-Pokalsieger.

"Der VfL zählt zu den absoluten Top-Teams im Frauenfußball und ich werde gerne meinen Beitrag dazu leisten, dass dies auch in den nächsten Jahren der Fall sein wird", so Starke. "Ein großer Dank gilt den Verantwortlichen des SC Freiburg, die mich in den letzten acht Jahren immer unterstützt und mich zu einer Nationalspielerin gemacht haben." Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen, ist ebenfalls "überzeugt, dass sie das komplette Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat und sehr zuversichtlich, dass sie bei uns noch einmal einen weiteren Schritt nach vorne machen wird."

In der FLYERALARM Frauen-Bundesliga verzeichnet Starke seit ihrem Debüt im Jahr 2012 bislang 144 Einsätze (39 Tore), im DFB-Pokal traf sie in 26 Spielen 15-mal. Im Oktober 2019 kam sie zu ihrem ersten von bislang drei Einsätzen in der deutschen A-Nationalmannschaft, wobei ihr gleich ihr erster Treffer gelang.

[dfb]