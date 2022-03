Wolfsburg gibt Sieg spät aus der Hand

Der VfL Wolfsburg hat in der Women's Champions League eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Halbfinale geschafft, einen Auswärtssieg aber knapp verpasst. Die "Wölfinnen" spielten im Viertelfinalhinspiel beim FC Arsenal im Londoner Emirates Stadium 1:1 (1:0) und haben damit beste Chancen für das Rückspiel am 31. März (ab 18.45 Uhr) vor heimischem Publikum.

In einer temporeichen Anfangsphase hatten die Gastgeberinnen durch Bethany Mead (1.) gleich einen gefährlichen Abschluss, doch effizienter war der VfL. Die erste gute Chance saß: Per Kopf nickte Tabea Waßmuth nach 19 Minuten zur Führung ein. Und Wolfsburg wollte gleich nachlegen, doch der Kopfball von Alexandra Popp (25.) war zu hoch angesetzt.

Arsenal übernahm nun mehr und mehr die Kontrolle, ohne jedoch große Torgefahr zu erzeugen. Das gelang erst nach der Pause durch Stina Blackstenius, die in der 49. Minute knapp das Tor verfehlte. Nach einer knappen Stunde meldete sich Wolfsburg zurück - und wie: Waßmuth und Lena Lattwein trafen binnen weniger Sekunden nur Aluminium (61.). Doch jubeln durften am Ende doch noch einmal die Gastgeberinnen, als Carlotte Wubben-Moy nach einem Freistoß am schnellsten schaltete und zum 1:1 einschoss (89.).