Wolfsburg gegen Potsdam live bei Eurosport und Magenta Sport

Mit einem 5:2 bei der TSG Hoffenheim meldete sich Meister VfL Wolfsburg in der vergangenen Woche eindrucksvoll aus der Winterpause zurück. Nun wollen die Wölfinnen am 15. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga gegen Turbine Potsdam nachlegen – und alle Fans können die Begegnung live am Bildschirm mitverfolgen. Magenta Sport und Eurosport übertragen am Freitag (ab 19.15 Uhr) aus dem AOK Stadion in Wolfsburg.

Am Samstag (ab 13 Uhr) ist Magenta Sport bei der Partie SGS Essen gegen die TSG Hoffenheim live auf Sendung. Zusätzlich wird das Spiel im Livestream auf sportschau.de gezeigt.

Den "Livespiel-Dreierpack" des 15. Spieltags macht am Sonntag (ab 14 Uhr) schließlich das Südduell zwischen Bayern München und dem SC Sand perfekt. Fußballbegeisterte sind dann bei Magenta Sport wieder genau richtig.

[dfb]