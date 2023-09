Wolfsburg gegen Paris, Frankfurt gegen Prag

Der Weg des deutschen Vizemeisters VfL Wolfsburg in die Women's Champions League führt über den französischen Vertreter Paris FC. Dabei haben die Wolfsburgerinnen im Rückspiel Heimrecht. Der Bundesligadritte Eintracht Frankfurt, der sich in der Qualifikation im Elfmeterschießen gegen Juventus Turin durchgesetzt hatte, trifft auf Sparta Prag und muss im Rückspiel auswärts antreten. Das ergab die Auslosung der Playoffs am heutigen Freitag in Nyon. Der Deutsche Meister FC Bayern München ist ebenso wie Titelverteidiger FC Barcelona, Olympique Lyon und FC Chelsea für die Gruppenphase gesetzt.

In den Playoffs spielen 14 Teams im Meisterweg und weitere zehn im Ligaweg in Hinspielen am 10./11. Oktober und Rückspielen am 18./19. Oktober insgesamt zwölf Plätze für die Gruppenphase aus, die am 20. Oktober ausgelost wird und am 14./15. November beginnt.

